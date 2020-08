Derivan pacientes hacia el Hospital de las FF.AA. para disponer camas de cuidados intensivos para contagiados

Contar con una mayor cantidad de camas de cuidados intensivos para hospitalizar pacientes por Covid-19, ante el explosivo aumento de contagios, es el desafío que se ha impuesto el Hospital Clínico, para lo cual activó los protocolos de coordinación de la Red Integrada y desde ya ha comenzado a derivar pacientes críticos sin coronavirus al Hospital de las Fuerzas Armadas.

La medida busca que el Hospital Clínico sea el referente para enfermos con Covid, y que las unidades de pacientes críticos del Hospital de las Fuerzas Armadas y la Clínica Magallanes, reciban al resto de los hospitalizados sin el virus.

El jefe del Servicio de Salud, Nelson Reyes Silva, dijo que la región, especialmente Punta Arenas, está viviendo una nueva ola por coronavirus, y que como red integrada están activando los protocolos y la coordinación, con miras a brindar una respuesta adecuada a todos los magallánicos en estas circunstancias, por lo que el Hospital Clínico Magallanes, será el centro de referencia para pacientes Covid.

“Como sector nos encontramos más fortalecidos y en un escenario distinto al que tuvimos al inicio de la pandemia en marzo pasado, considerando la experiencia ganada por nuestros equipos clínicos y el equipamiento con que hoy contamos, pero debemos estar claros que esto no nos asegura nada, debido a que desconocemos cómo afectará el virus a cada persona o cuál puede ser el alcance final del Covid”.

En este contexto, Nelson Reyes llamó al autocuidado y a la responsabilidad individual y colectiva, frente a la contingencia sanitaria. “Debemos tener conciencia de que mis actos de una u otra forma afectarán a mi entorno, a mi familia, a mis compañeros de trabajo; acá necesitamos que todos los magallánicos trabajemos para disminuir la propagación del contagio. Si no es necesario salir de su casa, no salga, respetemos la cuarentena; el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol gel, el que no olvidemos usar nuestra mascarilla y la distancia física de nuestros interlocutores”, remarcó finalmente.