Desbaratan contrabando de 18 mil cajetillas de cigarrillos argentinos

Félix Iglesias

corresponsal

A altas horas de la noche del viernes, Carabineros de la Tenencia Fronteriza de San Sebastián, al fiscalizar en un contexto de control vehicular de abigeato a una camioneta de color verde metálico, en uno de los caminos que bifurcan de la Ruta Internacional CH-257 de Tierra del Fuego, sorprendió en el interior del automóvil un cargamento con 36 cajas de cigarrillos de procedencia argentina, que corresponden a 50 cartones cada una (18 mil cajetillas).

El fiscal (s) de Porvenir, Sebastián Marín, dijo que el ingreso debió producirse por alguno de los pasos fronterizos con el vecino país, legal o no habilitado.

“Lo que llama la atención es la cantidad de mercancía encontrada, ya que estamos hablando de 1.800 cartones y si se considera que cada uno tendrá diez cajetillas, la cantidad de cigarrillos es exponencial para lo normal que se encuentra en los pasos fronterizos de esta jurisdicción”, detalló. Se abstuvo de dar una evaluación comercial del presunto contrabando, porque la investigación tiene que iniciarse con una denuncia del personal de Aduanas, la que hasta la tarde de ayer, aún no había ingresado a la fiscalía fueguina.

Agregó que el procedimiento fue entregado a los funcionarios de Aduanas, quienes deben -además de denunciar- indicar los términos de avaluación de la mercancía, ya que al valor neto de la misma debe sacarse el costo del perjuicio al Fisco, en término de los impuestos que se dejó de percibir por su ingreso ilegal, hecho del que esperaba el pronunciamiento de la policía aduanera.

Detenidos en Tenencia Fronteriza

En tanto, las dos personas sorprendidas en este caso permanecían hasta ayer detenidos en la Tenencia de Carabineros de San Sebastián y su situación legal dependía de la determinación que siga Aduanas. Por otro lado, queda determinar después de la investigación, por dónde ingresaron los detenidos al país, ya que uno de los involucrados es de nacionalidad argentina y el otro chileno, en donde la información inicial de la policía uniformada debe igualmente proporcionársela a los funcionarios aduaneros, cerró el fiscal (s).

Sorprendidos en

fiscalización al azar

En la 3ª Comisaría de Porvenir, el capitán Nicolás Cea, informó que la acción de prevención del delito de abigeato y ronda preventiva dispuesta por la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros, se inició en los diversos destacamentos de la isla el miércoles. A ello se sumó que, por antecedentes de robo de lanares proporcionados por ganaderos del sector, la actividad partió con controles vehiculares al azar en el área de San Sebastián, donde tras fiscalizar la camioneta en cuestión, se halló el presunto contrabando de cigarrillos.

El móvil era conducido por un residente chileno, que iba acompañado de un ciudadano argentino, quienes no sólo no contaban con documentos del vehículo, sino también carecían de licencia de conducir y en el pick-up transportaban 18 mil cajetillas de cigarros en 50 cajas. Por lo mismo, se detuvo a ambos involucrados, teniendo presente que el trasandino había accedido al país por un paso no habilitado, sin portar documento de identidad.

Así las cosas, agregó el oficial, por el tema del contrabando y según la Ley de Aduanas, el caso se derivó a esa institución. Pero, por el ingreso clandestino ilegal, se pusieron los antecedentes en conocimiento de la Fiscalía, según la Ley de Extranjería, entregando al ciudadano argentino al departamento respectivo de Policía Internacional, en la unidad de la PDI fronteriza de San Sebastián.

El capitán Cea terminó señalando que los dos detenidos quedaron en espera de citación con causas independientes entre sí (leyes de Extranjería, cuya situación deberá analizar la gobernación provincial de Tierra del Fuego, y de Aduanas, por la infracción en el ingreso de mercancía ilegal), todo ello, en base a las instrucciones de la Fiscalía de Porvenir. De este modo, serán ambos servicios los que ahora deben entregar sus conclusiones al fiscal (s), para que éste determine las acciones a seguir, que pueden ser un control de detención o que se les curse una infracción para una posterior citación al tribunal.

Cabe hacer presente que las 18 mil cajetillas de cigarrillos podrían tener un valor en el mercado de entre siete y 9 millones de pesos, dependiendo de las marcas y calidad que integran el contenido del probable contrabando desbaratado en Tierra del Fuego, donde no existen antecedentes anteriores por una cantidad similar, cerró el jefe de los servicios policiales de Carabineros.