Descenso del 18,5% en pernoctaciones hoteleras hace temblar a Punta Arenas como destino turístico

Ante tal augurio, el presidente de la Cámara de Turismo (Austro Chile), Eduardo Camelio, prepara un plan comunicacional para reactivar el sector, desarrollando un programa que contemple la promoción turística tradicional.

En el inicio del estallido social, en octubre pasado, se registraron 57.447 pernoctaciones en establecimientos de alojamiento turístico en Magallanes, dejando en evidencia un descenso de 18,5% en relación al mismo período del año anterior. Es decir, tuvo una variación negativa de 5,8% al décimo mes del año 2019.

Las pernoctaciones de pasajeros residentes en Chile fueron 31.766 durante el mes de análisis, registrando una disminución de 18,2% con respecto a igual mes del año 2018.

Por otra parte, las pernoctaciones de pasajeros residentes en el extranjero fueron 25.681, presentando un declive de 18,8%, en comparación a idéntico período del año pasado.

Además, el destino turístico que concentró el mayor número de pernoctaciones regionales fue Punta Arenas, con 30.715 pernoctaciones, significando un descenso de 16,6% con respecto al mes de octubre del año anterior. Variación explicada, principalmente, por el menor número de pernoctaciones de pasajeros residentes en Chile.

Le siguió Torres del Paine y Puerto Natales, en el cual se registraron 25.480 pernoctaciones, denotando un retroceso de 18,9%. Esto incidido, fundamentalmente, por el menor número de pernoctaciones de pasajeros residentes en el extranjero.

Ante tales cifras negativas, entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (Ine), el presidente de la Cámara de Turismo (Austro Chile), Eduardo Camelio, aclaró que este problema en el sector turístico se inició el 18 de octubre: “El comienzo de la baja de turistas se debió por la imposibilidad de coordinar los vuelos con el aeropuerto de Santiago. Esto generó vuelos con muy pocos pasajeros, este fue el problema inicial. Posteriormente hubo muchas cancelaciones de reservas, no de los turistas extranjeros, si no que de los visitantes nacionales, que simplemente comenzaron a cancelar sus visitas a la región”.

– ¿El turismo de visitantes extranjeros no se vio afectado?

– “La visita del turista extranjero no se ha visto afectada, hay cancelaciones, pero no tan violentas como la del turista nacional. El drama es qué se ve para el próximo año. El 2020, si la situación social se ve complicada, quedaremos fuera del abanico de elección de destino turístico. En ese sentido, hay que hacer una doble tarea para que esto no afecte la visita de los turistas”.

– ¿Cuál es el plan para revertir esta situación?

– “Hay que hacer un trabajo comunicacional para que este estallido social no demuestre que puede ser un peligro para la integridad de las personas. Hay que usar todos los medios comunicacionales posibles, como redes sociales e internet. Para eso, estamos en contacto con el director regional de Corfo para evaluar el desarrollo de un programa que contemple la promoción turística tradicional, porque es la única forma de reactivar este sector”.