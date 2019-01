Desconocidos quemaron automóviles en desuso almacenados en una parcela

Su propietario Teo Martinic comentó que durante los últimos años y pese a realizar las denuncias respectivas

En un dolor de cabeza interminable se ha transformado para Teo Martinic –reconocido ex piloto de automovilismo deportivo magallánico- el mantener bajo su propiedad, el terreno de una hectárea emplazado en la parcela G5 del Barrio Hortícola, dado que el lugar ha sido blanco de numerosos actos delictuales que, confiesa, lo tienen pensando seriamente en vender el sitio.

Y es que este sector de la denominada Calle 1, distante a unos trescientos metros de la Avenida Eduardo Frei en el área norponiente de Punta Arenas, fue escenario ayer de un nuevo y desagradable episodio: al menos 10 de los 80 vehículos en desuso que Martinic almacena en dicho espacio para diversos fines, fueron quemados por desconocidos que ingresaron al recinto, aún cuando el acceso permanecía cerrado con candado.

El hecho se registró cerca de las 18 horas y estropeó lo que para Martinic era hasta ese momento una tranquila jornada.

“Estaba haciendo una siesta, cuando en eso me llamaron de bomberos para decirme que se encontraban trabajando en el lugar dos compañías, por motivo de que alguien había prendido fuego a la casilla-dormitorio que estaba ahí, además de un grupo de autos. Esto cansa, el terreno lo tengo desde hace como 30 años, en algún momento hubo un invernadero, también siembra de papas, frutillas, en fin… y al final eso fue quedando de lado”.

Martinic bastante apesadumbrado agrega que “ya después, desde hace unos años, he ido guardando aquí mis vehículos, los que he ido comprando, con el objetivo de reutilizar piezas, entre otras cosas, eso sí no como desarmaduría. En un momento dado llegue a tener unos 150 autos, pero después de varios episodios de destrozos, se compactaron y se vendieron como chatarra. Y eso es un poco lo que pretendía hacer en esta ocasión, porque lo que no roban, lo rompen, hasta un quincho han destruido. Al final es una desgracia todo esto”, sostuvo.

Al sector llegaron voluntarios de cuatro compañías, lugar donde el tercer comandante de Bomberos, Cristián Contreras constató la magnitud de lo sucedido y precisó que las llamas se propagaron rápidamente entre los fierros, lo que hizo necesaria la concurrencia de más unidades. “Eso sí, esto último no fue por un peligro de propagación, sino debido a logística requerida para el abastecimiento de agua”, dijo señalando que las causas son investigadas por el departamento técnico de la institución.

El capítulo de ayer, ha sido por cierto uno de los más desagradables que le ha tocado vivir a quien fuera ex presidente de Asociación Regional Austral de Automovilismo Deportivo.

“Por todo lo que ha pasado, sigo pensando seriamente en vender. La parcela mal que mal ya está muy cerca de la ciudad y por ende, muy a mano para que entren a robar, hay muchos malandrines. Ahora bien, como la población está creciendo mucho hacia acá, cuando hagan más poblaciones, es muy probable que deseen comprarme esto. Obviamente si más adelante quiero otra parcela, va a ser mucho más alejada de la ciudad, para no tener nunca más este tipo de problemas. Esto de hoy (ayer) no es un daño a una propiedad, sino a la tranquilidad que he buscado tener para llevar adelante las cosas que me gusta hacer”, recalcó.

Finalmente, comentó que durante los últimos años y pese a realizar las denuncias respectivas –algunas por robo-, nada en limpio ha sacado. “Esos trámites han significado una pérdida de tiempo, no sólo para mí, sino también para Carabineros y la Fiscalía, no se gana nada. En ocasiones se detuvo a personas pero se dejaron libres en el momento y hasta ahí llegó todo. Nadie paga por los daños, tampoco van a reponer, así que para qué gastar energías denunciando. Y ahora como digo, estoy esperando que haya interés de alguien que quiera comprar y cambiar de aire”, dijo Martinic, actual director de la Federación Chilena de Automovilismo Deportivo (Fadech).