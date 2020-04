Desde Puerto Williams confeccionan máscaras para ayudar a prevenir el Covid-19

En Puerto Williams se encuentra trabajando el Fab Lab Austral UC, un laboratorio que cuenta con equipamiento de punta para la fabricación digital de prototipos y productos como impresoras 3D, cortadora láser, fresadora CNC, equipos de electrónica para la producción de circuitos, estampadoras, bordadoras y una serie de herramientas y máquinas análogas.

En este contexto mundial que se vive por el avance de la pandemia por Covid-19, se encuentran desarrollando, con el apoyo de la Municipalidad de Cabo de Hornos, escudos de protección facial para la comunidad de Puerto Williams. Se trata de un diseño 3D español, que ha sido validado y testado por equipos médicos especializados, y que tiene la particularidad de contar simplemente con tres piezas, una visera y elástico impresos en 3D, más una mica tamaño carta en la parte frontal.

Durante las últimas semanas la coordinadora del Fab Lab Austral, junto con el alcalde Patricio Fernández, han hecho entrega de los escudos al hospital comunitario, miembros de la Armada y Carabineros, y locatarios de los principales comercios de la ciudad entre otros.

El Fab Lab Austral UC es una iniciativa impulsada por Dassault Systems y fundada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Center for Bits and Atoms del Massachusetts Institute of Technology (Mit) y la Fab Foundation, apoyada por la Universidad de Magallanes. Participa de la recientemente formada red regional de fabricadores voluntarios, 3D Magallanes (www.3dmagallanes.cl), con quienes se ha elaborado un levantamiento de información en cuanto a las necesidades regionales en torno a los elementos de protección personal.

Actualmente como red se han fabricado alrededor de mil escudos en la región y se han entregado aproximadamente 700, de los cuales 100, fueron confeccionados localmente en Puerto Williams. Para mayor información de cómo poder contar con estos implementos de seguridad, se puede ingresar a la página www.fablabaustral.org o escribir a fablabaustral@uc.cl mientras que también están disponibles en Instagram en la cuenta @fablabaustral.