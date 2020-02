Después de 34 años cierra sus puertas tradicional joyería de Punta Arenas

Escal, de Alvio Escalona Arias, es parte de la historia del comercio local y de los buenos tiempos en Galería Roca.

¿Descanso o nostalgia? Alvio Escalona Arias no duda en decir nostalgia. Su mirada lo delata, mira a su alrededor, esboza una sonrisa y continúa su apasionado diálogo cargado de recuerdos. No por nada fueron 34 años en su Joyería Escal, su “guagua” como dice él, que le permitió conocer buenos clientes, pero también grandes amigos y excelentes personas.

Hoy sábado 29 de febrero bajará sus cortinas. No hay vuelta atrás, y no es cansancio, sólo su deseo de llevar adelante nuevos emprendimientos.

“Uno siente nostalgia. He regalado un par de cosas a mis amigos y es como regalar parte de uno, cosas que se atesoran, porque esta fue una guagua bien hecha y que fue muy bien acogida por la comunidad”, destaca.

Fue en 1986 cuando se produjo la apertura en el mismo edificio de la Galería Roca, pero en el local que está al frente del actual. Más allá de la fecha, eran otros tiempos. Recuerda el movimiento constante; el Café Vegalafonte, donde había que sacar número para ser atendido, desfiles de modas los días sábado y a Buddy Richard bajando las escaleras cantando. Hoy aquello contrasta con el silencio, hasta cuesta imaginar ese escenario ochentero. Alvio Escalona dice que en esa diferencia mucho tiene que ver el que hoy la gente no se atreva a emprender, innovar o evolucionar. Mira hacia el local del ex Vegalafonte y señala: “Si yo me quedara iría y abriría un café, porque soy emprendedor y me gusta emprender. Pero hay gente que no quiere dolores de cabeza”.

Pasión por el paddle

Sobre su futuro, dice que estará ligado al paddle, un rubro que si bien nada tiene que ver con las joyas, es una pasión que lo acompaña durante décadas. “Mi hijo es el actual entrenador de la Selección Chilena de Paddle y tengo un nieto de 12 años que está entre los 10 mejores del mundo. Es un deporte que está fluyendo fuerte y que de seguro en un par de años será un deporte olímpico”.

Agrega que lleva más de tres décadas ligado a este deporte “e involucré a mis hijos y a toda mi familia. Entonces llegué a Villarrica (Región de La Araucanía) con esta nueva idea y fui muy bien acogido, al punto que decidí vender y cerrar este boliche para instalarme allá con una cancha de paddle (viaja el próximo miércoles)”.

Cargado de anécdotas

De los inicios de Joyería Escal, cuenta que fue su hermano Rodolfo quien lo impulsó. “El era vendedor de una de las joyerías más grandes de Santiago, una fábrica, y siempre le gustó esta zona para instalarse. Eran los buenos tiempos de Enap, de las pesqueras, tiempo de mucha demanda”.

De anécdotas, recuerda la de una persona que llegó después de cinco años al local, “ando paseando en la zona y me acordé que una vez traje tal cosa, me dijo”. La buscamos y la joya estaba. O la vez que llegó un español con una tarjeta que le había dado su hermano tras su paso hacía años por Punta Arenas.

También recuerda su sorpresa tras aparecer en una revista española y en un documental del canal Discovery dedicado a la búsqueda del oro. “Cosas como esas son impagables y hacen que todo esto haya valido la pena, como pensar que le vendimos las argollas de matrimonio a los padres, luego a sus hijos y ahora los aritos a sus nietas”.

Alvio nuevamente deja la pasión de su trabajo para dar paso nuevamente a la emoción y al orgullo por sus hijos. “Tengo cuatro. Dos de ellos sacaron la veta de emprendedores (tienen una cancha de paddle en calle Roca). Claudio tiene 22 y Alvio 28. Víctor es el mayor, el técnico de la selección de Paddle y luego está la más chiquitita, mi conchito, de 10 años”, acaso sus joyas más preciadas.