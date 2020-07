Después de 4 meses reabrió el parque María Behety y la laguna se llenó pese a prohibición para patinar

No pudo haber sido más ideal el día para reabrir el parque María Behety, que permaneció cerrado desde que se decretó la emergencia sanitaria, a mediados de marzo. La nevazón de madrugada y la soleada jornada, hicieron que cientos de personas se dirigieran al parque a disfrutar del invierno. Los niños, confinados por largo tiempo en sus casas, fueron los que vivieron con más felicidad esta posibilidad de salir.

Pero en la municipalidad, al ver la cantidad de fotografías e historias que circulaban por las redes sociales, comenzaron a “caminar por las paredes” al ver que mucha gente patinaba en la laguna, lo cual no está autorizado. Incluso, personal de seguridad del municipio llegaó a alertar a la gente de que no entrara a la laguna.

“Queremos que este parque sea un lugar de reencuentro, pero tomando en consideración que seguimos en una emergencia sanitaria. Por tanto, se mantiene la obligación del uso de mascarillas, distanciamiento social y reiteramos que no se puede patinar, la laguna no está apta para patinaje, hay un letrero que lo indica y la idea es que podamos volver a este parque, pero con todas estas condiciones, de manera de no tener problemas sanitarios ni de seguridad”, manifestó el alcalde Claudio Radonich.

El parque permanecerá abierto, en su horario de invierno, desde las 9 a las 20 horas, y desde el municipio recalcaron que a pesar de esta medida y a las bajas cifras en cuanto a contagios por Covid-19, la comunidad debe colaborar en el seguimiento de las disposiciones.