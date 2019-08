Después de más de cuatro décadas cerró sus puertas el mítico Autoservicio San Francisco

Eduardo Carrasco, dueño del minimarket El Ahorro confirmó a La Prensa Austral que compró el local ubicado en la esquina de las calles Sargento Aldea con Rómulo Correa.

Durante más de cuatro décadas (alrededor de 45 años) mantuvo abiertas sus puertas el tradicional Autoservicio San Francisco, enclavado en el barrio Prat, en la esquina de las calles Rómulo Correa y Sargento Aldea, hasta que llegó el cierre definitivo.

Los dueños, Francisco Asís Oyarzún Cárcamo, más conocido como “Vitrola”, y su esposa, Angela Gallardo Bórquez, decidieron “bajar la persiana” para siempre.

Los años no pasan en vano. Llegó la hora del merecidísimo descanso, sobre todo ahora que ambos están delicados de salud.

Mucha gente, acostumbrada a abastecerse en este emblemático local y comprar las ricas “pichangas calientes” o pollos con papas fritas, tenía curiosidad por saber qué pasó que de la noche a la mañana se encontraron con todo cerrado.

La Prensa Austral hizo las consultas, y la respuesta fue que el matrimonio optó por no abrir más dada la edad de los octogenarios comerciantes. El reposo y cuidado personal es esencial.

Francisco Oyarzún

Siendo un adolescente, y sin tener autorización para seguir estudiando, se fue a Comodoro Rivadavia, República Argentina. Varios meses trabajó en una estancia. Después trabajó dos años en un colegio, como mozo de cocina. De ahí se radicó en Río Gallegos, donde estuvo otros dos años en una estancia. En uno de estos lugares lo bautizaron como “Vitrola”, porque en medio de la soledad solía contar chistes, chascarros y bromas, los que repetía siempre.

Cuando Ernesto Guajardo Gómez era alcalde, en la década del 60, le solicitó una patente de alcoholes. Ahí partió comercialmente en una casa pequeña, en Sargento Aldea con Condell. Cuatro años después se cambió a la actual ubicación. “En ese tiempo tuve de competencia a los supermercados regionales Listo, Livacic, Cofrima, pero yo comencé de a poco a progresar. A los cuatro años encontré otro lugar y me trasladé a Rómulo Correa, esquina Sargento Aldea. En esa época contraje matrimonio con Angela Gallardo Bórquez, encontrando en ella una esposa que ha sido mi brazo derecho, porque uno solo no hace nada”, declaró en una entrevista al suplemento En el Sofá, de El Magallanes, el 3 de julio de 2016.

Era un negocio chico pero en la medida que progresaba iba creciendo en tamaño y clientela. Tuvo mucha suerte y por ello siempre le ha agradecido a Dios lo que le ha dado y también a los habitantes del barrio que siempre lo han apoyado.

Víctima de

asaltos y robos

Jamás olvidó cuando el año 1989 fue víctima de un asalto. “Nosotros estábamos con mi señora en el living de la casa cuando de improviso ingresan unos compadres vestidos como comandos y proceden a amarrar a todos los que estaban en el negocio. Uno de los asaltantes vino hacia mí y me puso el revólver en el cuello y me preguntó: ¿Dónde tienes la plata? Acto seguido me subió al segundo piso donde yo tenía la oficina.

-¡Abreme la caja!- me ordenó

– No la voy a abrir, le respondí.

– Te voy a matar-

– Nací para morir, dispárame, tú también vas a morir-

“No se animó a dispararme, pero luego de dejarme amarrado en el primer piso subió con mi señora obligándola a abrir la caja, llevándose todo el dinero que allí había”.

“El Ahorro”,

nuevo dueño

Eduardo Carrasco Alvarez, dueño junto a su padre hace 28 años del minimarket El Ahorro, ubicado en calle Manuel Rodríguez 2545, confirmó ayer a La Prensa Austral que compró el emblemático Autoservicio San Francisco.

Como recién están en el proceso de escrituración, ya que el 31 de julio firmaron la compraventa, aún no tiene claridad de cuándo empezarán a funcionar en la nueva ubicación.

“Esto fue algo medio

inesperado”, indicó, transacción de la cual se siente orgulloso sabiendo la historia que hay detrás del establecimiento que pronto pasará a ocupar, y que en un tiempo más abrirá con nuevo dueño.