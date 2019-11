Después de ser recibidos por Inti Illinani les rindieron homenaje con tres conciertos en el Insuco

Ensamble de Música Latinoamericana de Casa Azul del Arte Ocho músicos de 10 a 18 años, dirigidos por Cristian Fernández Catalán compartieron con los integrantes del reconocido grupo nacional a fines de septiembre, y ayer brindaron este tributo musical con un repertorio de 11 canciones

“A los queridos colegas del Ensamble Latinoamericano de Casa Azul, les enviamos en este día un gran abrazo, que los aliente y les haga seguir en este camino bello, y a veces difícil, que es la música. Gracias por querer nuestro trabajo. Que los músicos jóvenes lo valoren debe ser, seguramente, la mayor satisfacción para nosotros, porque sabemos que mientras los niños canten nuestras canciones, nuestro trabajo seguirá viviendo en la memoria de nuestro pueblo. Y si uno se dedica a la música es justamente para eso”, fue el mensaje principal que Daniel Cantillana, del grupo Inti Illimani, entregó a los promisorios y entusiastas integrantes del Ensamble de Música Latinoamericana de Casa Azul del Arte.

La agrupación es dirigida por Cristian Fernández Catalán, y está conformada por ocho músicos de 10 a 18 años, quienes a fines de septiembre vivieron jornadas inolvidables en Santiago, donde no solamente pudieron conocer otros escenarios, sino que además, pudieron recibir conocimientos de parte de los mismos integrantes de Inti Illimani. Como agradecimiento, el ensamble realizó ayer, tres conciertos en el Instituto Superior de Comercio, en el que interpretaron once canciones del afamado conjunto nacional.

“Este concierto lo estuvimos preparando desde junio, se formuló un proyecto al 6% de Cultura, con el que fuimos a realizar tres conciertos a Santiago. Los chicos tocaron en la Escuela Moderna de Música, en el Colegio Sol del Illimani, donde tocaron con algunos de los integrantes de Inti Illimani. Y en el Colegio American Academy de San Bernardo. Eso fue entre el 22 y 27 de septiembre. Así que estos conciertos en el Insuco fueron el cierre del proyecto”, detalló el director Cristian Catalán.

“Tarantella del 600”, “Malagueña”, “Buonanotte Fiorellino”, “De mi semilla”, un medley instrumental de “Pascua linda, subida y Mis llamitas”; “La exiliada del sur”, “Lo que más quiero”, “La pequeña Lima”, “El Tinku”, “Sobre tu playa” y el bis con “La fiesta de San Benito”, fueron los temas interpretados por los integrantes del Ensamble de Música Latinoamericana.

“Elegí los temas muy delicadamente, en base al contexto social y también por sus edades. En algunos casos van rotando instrumentos, pero la mayoría, toca de todo, ellos llevan el hilo conductor de la presentación, manejan sus tiempos, entonces eso es lo interesante, porque no hay ningún adulto sobre el escenario; yo dejé de tocar con ellos el año pasado, apoyaba y ahora estoy en la parte técnica. Ellos saben lo que tienen que hacer. Ensayan tres veces a la semana y en agosto ya tenemos el repertorio completo. En julio ensayaban de lunes a viernes. Antes no se juntaban más allá de los ensayos, en cambio ahora son todos amigos, nos juntamos en casa y eso repercute sobre el escenario, hay más complicidad entre ellos”, destacó el profesor.

Un grupo alegre

Esa unión y compañerismo se nota en los ensayos, sobre el escenario y en cualquier espacio en que se encuentran, por más que muchos sean de distintos establecimientos educacionales. De hecho, todos se identifican con apodos: Franko González Guerrero es “Panchis” y toca guitarra, charango, tiple colombiano y voz; Rocío Caicheo Guerrero es “Chio”, y toca saxo soprano, bombo y voz; Antonia Rodríguez Manzo es “Tona” y sus instrumentos son la flauta traversa, la quena, y el cajón peruano, además de la voz; “Catata” es Cassandra Sánchez Nahuelquín (violín, sikus y voz); Belén Lara Ríos es “Vlen” y se encarga de la ejecución de la guitarra, el tiple colombiano, contrabajo eléctrico, bombo y voz; Sashiel Henríquez Amigo es “Sashi” y toca contrabajo eléctrico, sikus y voz; Constanza Jara Güeico es “Coni” y sus instrumentos son la guitarra, congas, tiple, bombo y voz, y finalmente, Osvaldo Fernández Rivas es “Talo” y toca charango, cuatro venezolano, tiple colombiano, guitarra, cajón peruano, caja y voz.

Franko González tiene 12 años y estudia en la Escuela Hernando de Magallanes, donde cursa el séptimo B. “Llevo medio año en el Ensamble y nunca pensé que podría tener una oportunidad así, de tocar con Inti Illimani, es una de las mejores experiencias que he tenido. Somos muy unidos y no hay nadie que tenga mala onda. Yo toco desde que estuve en un taller instrumental cuando iban en el Leumag, me gustó la guitarra, traté de aprender más y por eso estoy aquí”, detalló.

En Ensamble de Música Latinoamericana se creó en 2015 y desde entonces, Cassandra Sánchez forma parte del elenco, aunque sólo cuenta con 14 años. “Este año se dio el proyecto de que podíamos viajar a Santiago a presentar un homenaje a Inti Illimani. Este año fue mucho más trabajo, porque generalmente estábamos en el Festival de la Patagonia y todo lo que se hacía en la región, pero ahora tuvimos la oportunidad de salir. Cada generación ha sido distinta, porque cuando era chica, había muchos grandes, y ahora somos todos más o menos de la misma edad. Aparte de los ensayos, nos juntamos los fines de semana, somos una familia prácticamente. Aquí entré tocando violín, es mi especialidad y aquí aprendí a tocar sikus, quena, percusión, guitarra y otros más”, destacó la estudiante de octavo básico en la Escuela Pedro Pablo Lemaitre y que quiere estudiar interpretación en violín, instrumento que también toca en Conservatorio de Música de la Umag.

Cassandra ha sobresalido por su gran capacidad para aprender, “y si puedo, le ayudo a alguien, en el sentido del oído o de leer partituras. Este año tuvimos todos que leer partituras y eso lo hizo más pesado”, reconoció. Sin dudas, la experiencia con Inti Illimani la marcó: “Estuve con Daniel Cantillana, fue una experiencia inolvidable, porque lo admiro mucho y fue muy grato conversar con él, es como un ídolo para mí; los chicos me decían ‘te brillaban los ojitos cuando estabas con él’. Inti Illimani es un grupo que me gusta mucho, los conocí hace unos dos años en el festival del Liceo Industrial y pudimos estar con ellos en su camarín”, recordó Cassandra Sánchez.

Antonia Rodríguez es estudiante de primero medio del Colegio Miguel de Cervantes. Lleva tres años en el Ensamble, donde comenzó tocando vientos, como zampoñas y quenas, para después pasar a cuerdas, “pero ahora me quedé en los vientos, toco flauta traversa y quena”. Respecto de la experiencia de aprendizaje que tuvieron junto a Inti Illimani, antes de responder, suspira: “Fue como salir de nuestra zona de confort, porque acá las presentaciones son bonitas, pero siempre es lo mismo. En cambio, allá nos dieron clases los ‘Inti’ y aprendimos muchas cosas. Conocí a ‘Búho’ González, que toca lo mismo que yo, fueron como clases particulares. Lo que más me gustó fue que había mucha música ahí, nos trataron súper bien”, finalizó la estudiante.

Fotos José Villarroel