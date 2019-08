Después del Festival Folclórico se definirá situación del encargado de Unidad de Eventos

“Yo me enteré por la prensa de la renuncia, pero a mí no me dicen nada”, dijo medio en broma y medio en serio el alcalde Claudio Radonich en la última sesión de Concejo, cuando se dirigió a José Luis Almonacid para pedirle que aclarara la denuncia sobre una canción en competencia del Festival Folclórico en la Patagonia, que no llegaría en calidad de inédita, como lo exigen las bases.

Cuando el jefe comunal señaló que hablaría el director de Eventos, la presidenta de la Comisión Cultura, Verónica Aguilar, rió y preguntó: ¿Director aún? Porque el domingo 21 de julio se publicó que Almonacid tendría intenciones de renunciar al cargo, con miras a una reubicación de funciones.

“No, yo no he renunciado. Lo que conversamos con el alcalde son un par de situaciones en específico que esperamos se puedan solucionar, pero acordamos tratarlas después de que terminen las invernadas, las que concluyen con el Festival Folclórico en la Patagonia”.

Consultado si pidió un cambio de funciones, respondió que es un tema que se debe evaluar. Aunque más importante que una readecuación de funciones, “es la carga laboral que tenemos como unidad”.

Esto hace importante algunas modificaciones al interior del equipo, que tienen que ver con el desarrollo de una mejor gestión de la unidad. “Creo que el tema va por ahí, más allá de que hayan cambios de funciones mías o de otros integrantes del equipo. Creo que hay que mirar a la Unidad de Eventos de una manera más integral, teniendo muy presente los desafíos que tenemos todo el año”, indicó Almonacid a La Prensa Austral.

Festival

Almonacid ha estado al frente de unos 10 festivales, y para él “todos representan un desafío diferente, porque independiente de la buena planificación que puedas tener, siempre existen imprevistos que saltan a última hora y que uno tiene la obligación de superar”.

Como Unidad de Eventos realizan sobre 300 eventos al año, entre pequeños, medianos y grandes o masivos. “Por eso digo que siempre nosotros estamos muy expuestos, porque falla un cable y falla el evento. Todas estas cosas hay que tenerlas previstas, y lo que a uno le corresponde hacer es tomar todas las precauciones, porque es parte de la pega”.

Venta de entradas

“Estamos proponiendo el mismo formato del año pasado, que la venta presencial sea en el Teatro Municipal, creo que es lo más cómodo, porque ahí estamos en el centro de la ciudad”, indicó sobre la venta de entradas para el Festival Folclórico en la Patagonia.

El próximo lunes 12, a partir de las 9 de la mañana, debería comenzar la venta de boletos presencial y, en forma paralela, partirá online a través de la página que se va a definir.

Sobre alguna exigencia de los artistas, solamente las dos personas encargadas del humor pidieron no transmitir la rutina

Esto Almonacid lo entiende porque cuando alguien va por un cantante lo que busca son los éxitos de siempre, mientras que al humorista le piden chistes nuevos. Y las rutinas transmitidas en vivo los complica para otros eventos. “Por lo tanto es un tema que vamos a trabajar con los productores que los representan”.

Dentro de la “parrilla” musical regional destacó lo que será la presentación de la banda Sin Comentario, que hace mucha música chilena y cueca brava. Además del ganador del festival el año pasado, Cristián Maldonado.