Destacan a locutores escolares tras finalización de taller

Jaime Bustamante Bórquez

El jueves 28 de noviembre, se realizó en el Liceo Polivalente Sara Braun, la premiación del Taller de Locución y Conducción de Eventos, desarrollado por la Corporación Municipal de Educación de Punta Arenas, a través del Departamento de Educación Extraescolar. El jefe del área, profesor Enrique Esparza Ibarra señaló respecto del taller: “La propuesta de participación estudiantil denominada Taller de Locución y Conducción de Eventos, se ha constituido con el paso del tiempo en un importante espacio de desarrollo del talento y las aptitudes de niños y niñas en el campo de las comunicaciones, aplicándose en actividades que contribuyen plenamente con su área de interés en el plano formativo complementario y en las cuales el elenco cuenta con el apoyo institucional y con la asesoría del locutor Pedro Güichapany Miranda”.

Al referirse a los estudiantes que asisten al taller agrega: “Desde esta perspectiva, los ilusionados participantes buscan en todo momento la oportunidad de intervenir en algunos eventos que esta unidad corporativa realiza en cada período lectivo, pero siempre situando su mirada hacia el certamen escolar de mayor envergadura que tiene lugar en nuestra región, el Festival Folclórico Estudiantil en la Patagonia, el que se traduce en un reconocido pilar que les proporciona atractivas experiencias de escenario y útiles herramientas para toda la vida”.

Cuando analiza la génesis de la actividad, Esparza indica: “La iniciativa del Taller de Locución, dio sus primeros pasos de la mano del recordado comunicador y hombre de radio Daniel Ruiz Oyarzo, en cuyo homenaje la entidad corporativa hace entrega cada año del premio Nuevos Comunicadores, a un niño o niña de este taller, cuya trayectoria, compromiso y dedicación le hayan destacado por sobre sus pares en cada una de las acciones inherentes a la propuesta”.

El estudiante Francisco Núñez Milapichún del Liceo Luis Alberto Barrera, se hizo acreedor al premio Nuevos comunicadores 2018, en tanto Diana Bahamóndes Contreras, del Liceo Nobelius, se adjudicó el galardón 2109. En la ceremonia también se testimonió al estudiante Roberto Carvajal Venegas, quien egresó de cuarto medio del Colegio Alemán.

Tan importante ocasión también hizo propio reconocer y fortalecer el asociado y comprometido trabajo que se realiza con el Taller Audiovisual de la Escuela Hernando de Magallanes, agrupación estudiantil que cumplió un brillante cometido en distintos eventos y en las diversas etapas del certamen musical escolar. Este elenco cuenta con la guía y conducción de la docente Francis Velásquez Carreño.

Respecto del trabajo realizado en el taller, el comunicador Pedro Güichapany Miranda, destacó que “en lo personal, tener la responsabilidad de llevar un taller con las características que tiene el Taller de Locución y Conducción de Eventos, ha sido más que satisfactoria, ha sido un inmenso desafío que he visto con grandes frutos que han surgido entre los niños, niñas y jóvenes que lo integran. Son 13 años, los que han transcurrido y sinceramente siento que he mantenido el nombre y el profesionalismo de Daniel Ruiz Oyarzo entre los asistentes al taller y ante la comunidad. El ser un comunicador (diariamente, hago el programa ‘El último tren a casa’) me permite manejar el lenguaje correcto, para que los integrantes del taller capten cuál es la idea, qué es lo que pretendemos y sepan, además, que son herramientas que le servirán en su desarrollo de vida”.