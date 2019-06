Destacan importancia del tacto rectal y del antígeno prostático en prevención del cáncer

Es sabido que muchas veces los hombres evitan acudir al urólogo para practicarse el examen de tacto rectal, que junto al antígeno prostático, son claves para la detección del cáncer de próstata. Fue la razón por la que las autoridades de salud encabezaron intervenciones educativas en distintas instituciones y servicios para inculcar la importancia de la detección precoz. Las actividades se realizaron en el marco del Día Mundial del Cáncer de Próstata, que se conmemoró este martes.

En Magallanes el cáncer es la segunda causa de muerte en la población en general y anualmente mueren alrededor de 260 personas. Además, el cáncer de próstata es la cuarta patología oncológica con mayor mortalidad en la región.

El médico urólogo del Hospital Clínico, doctor Gonzalo Sáez Torres, dijo que se ha buscado sensibilizar a la comunidad sobre el impacto del cáncer de próstata y la importancia de la prevención oportuna de esta patología que afectará a uno de cada seis hombres en su vida.

Añadió que en etapas tempranas tiene todas las posibilidades de curación y destacó que en el hospital se cuenta con las opciones para poder tratarlo con muy buenos resultados, sin embargo esto implica hacerse el examen anualmente a partir de los 50 años para todos los hombres y a partir de los 40 para todos los que tengan familiares con este tipo de cáncer.

Indoloro y rápido

Es un examen muy simple, un tacto rectal, que es indoloro y muy rápido, no dura más de diez segundos, y esto se acompaña de un examen de sangre que permite detectar el cáncer en etapas tempranas.

El antígeno prostático específico (una prueba de sangre) ayuda a evaluar el cáncer de próstata. Sin embargo, hay que ser cuidadoso con este examen debido a que es una prueba inespecífica, que no sólo acusa el cáncer, sino también a otras patologías por lo que debe ser revisado por un especialista.

“Este es un cáncer que acompaña el envejecimiento, así que esperamos que vayan aumentando los casos. Pero lo estamos detectando de manera tardía, en etapas que no son curativas, que es una realidad en el país y Magallanes no escapa de eso… La mayoría de los cánceres de próstata no tiene ningún síntoma en etapas, es un cáncer silente hasta etapas avanzadas, por eso el llamado es a hacerse el examen en ausencia de síntomas, hacerlo de manera habitual, una vez al año”, afirmó el médico del “Poli del Dolor”, Gonzalo Sáez.

Este martes, hubo una intervención educativa en el Hospital Clínico y tras un encuentro con los trabajadores, el seremi de Salud (s), Sergio Ruiz, resaltó que se ha realizado un ciclo de charlas en los distintos consultorios de la comuna, en la Empresa Nacional del Petróleo y en la seremi del Trabajo, de manera de llamar a los funcionarios al autocuidado.