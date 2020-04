Destacan la abnegada labor de servicio de los funcionarios del Hospital Clínico

En las áreas de urgencia, paciente crítico, hospitalización trabajan médicos, enfermeros(as), técnicos paramédicos, auxiliares de servicio, alimentación y aseo, todas personas comprometidas que están en contacto directo con pacientes covid-19. Es una situación de alto stress, incertidumbre y riesgo de contagio, sin embargo el personal se mantiene firme con la convicción de seguir avanzando en la atención, cuidado y tratamiento de todos los magallánicos que lo requieran

Los trabajadores de la salud son los llamados primera línea de atención frente a la pandemia Covid-19. En el caso de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, el Hospital Clínico Magallanes (HCM) es el hospital referente para pacientes con coronavirus y en relación al importante aumento de casos positivos, la institución de salud pública más grande de la región ha ido reforzando su capacidad de atención en la unidad urgencia, unidad de paciente crítico, cuarto y quinto piso con camas de cuidados medios y básicas, y también su laboratorio.

Esta capacidad involucra equipamiento, tecnología y lo más importante, el recurso humano capacitado para enfrentar esta crisis sanitaria global. Cada día la primera línea recibe, atiende y trata de forma directa con pacientes positivos o sospechosos que requieren aislamiento y amplias medidas de seguridad.

Loreto Carimoney, es enfermera de la Unidad de Emergencia Hospitalaria HCM y es funcionaria de dicha unidad hace cinco años. Su rol es la atención directa con pacientes respiratorios, realizando control de ciclo en la sala de triage -espacio especial para sospechas covid-19-.

Al ser consultada por su importante y valorado trabajo, así como también sobre el trabajo en equipo, ella responde: “Primera vez que nos vemos envuelto en este tipo de crisis, lo más importante es tener buena comunicación entre nosotros, enfermeros, técnicos y auxiliares, estamos todos muy comprometidos con nuestros pacientes, comprometidos con su atención y dándolo todo para su mejoría”, agrega también que en lo personal, no ha sido fácil pues con dos hijos pequeños ella siente miedo. “Es complicado salir de casa todos los días y dejar a mis niños con su papá porque al volver hay un miedo constante, quiero protegerlos y por lo mismo, lo primero que hago es sacarme toda la ropa y bañarme antes de abrazarlos y besarlos. A pesar de todo, es lo que uno escoge y es el compromiso de todos nosotros. Es una emoción fuerte”, finaliza.

En el quinto piso de hospitalización para pacientes Covid-19 trabaja Viviana Navarro, técnico paramédico que cada día, al igual que sus compañeros, está en contacto directo con pacientes en aislamiento, “Ha sido muy difícil en la parte emocional, uno se encuentra con realidades distintas, acá los pacientes se sienten solos porque no hay visita de familiares y el único punto de encuentro que tienen es con uno, le preguntamos como están, qué sienten, qué necesitan y de alguna forma levantarles el ánimo porque no es solo atención de enfermería sino ser también un apoyo emocional”, concluye.

Al ser consultada por cómo ha sobrellevado la carga emocional, la familia y la entereza con la que aún trabaja cada día, Viviana muy emocionada agrega: “La familia cuestiona el porqué vengo a trabajar pero uno estudió para esto, para cuidar a los pacientes. Acá estamos 24/7, nunca me he sentido en desagrado o arrepentida de haber estudiado esto, pero sí da rabia la gente que no respeta la cuarentena como corresponde, porque nos exponen más. Yo seguiré trabajando hasta que el cuerpo no me dé, estudié esto por vocación.”

Son tantos los testimonios como los desafíos que HCM tiene ante esta crisis sanitaria mundial. Día a día hay cambios, la sintomatología del covid-19 va cambiando los pacientes respiratorios van en aumento y las hospitalizaciones en HCM también. Es por esto que es muy importante poder repetir a la comunidad el cumplimiento absoluto de la cuarentena obligatoria. El personal de salud realiza su trabajo con vocación y servicio público pero es fundamental también la responsabilidad de la comunidad, en quedarse en casa y aplanar la curva de contagio.

Al respecto el Director Ricardo Contreras, señaló: “Esta pandemia nos ha comprometido a toda la comunidad hospitalaria sin embargo por sus particulares funciones, la unidad de emergencia hospitalaria, laboratorio, unidad de paciente crítico, quinto y cuarto piso han puesto a prueba las capacidades de nuestros equipos que han respondido a la altura, con profesionales y técnicos comprometidos que dejando sus familias y hogares han estado cubriendo estas jornadas de mucho trabajo. Valorar el trabajo, agradecer el compromiso y reconocer su profesionalismo, sus capacidades y su entrega. Esto no termina, hay que seguir firmes cumpliendo nuestro deber como hospital, que es brindar la mejor atención para nuestros usuarios. Fuerza y seguiremos trabajando firmemente para lograr contener esta pandemia”.

En tanto Karen Antiquera, Subdirectora de Enfermería HCM quiso destacar el trabajo que la primera línea realiza, al equipo de enfermería, técnico y auxiliar de apoyo que está entregando su mejor esfuerzo para la atención de los pacientes. “Esperamos que la comunidad piense que cada vez que deja de seguir las medidas preventivas, pone en riesgo al personal de salud que está brindando la atención, en el día a día a aquellos que tienen que hospitalizarse por esta pandemia”, finalizó.