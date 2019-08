Destacan magallánicos a 5 años de ordenanza que prohíbe las bolsas plásticas

El 3 de agosto se cumplió un año de la vigencia de la Ley 21.100, conocida popularmente como Chao Bolsas Plásticas. De acuerdo a una estimación realizada por el Ministerio del Medio Ambiente, durante este período se ha evitado el consumo de unas 2.200 millones de bolsas tipo camiseta en el país.

Hace cinco años en la administración del alcalde Emilio Boccazzi se dictó la ordenanza municipal que establecía la prohibición de uso en Punta Arenas para productos que no son imprescindibles. Un orgullo para el ex edil haberse “adelantado al Estado” en la materia. Y no es para menos. Considerando que el uso promedio de una bolsa de plástico es de 10 minutos y el tiempo que tarda en degradarse es de hasta 400 años.

El seremi del Medio Ambiente Eduardo Schiappacasse sostuvo que esta ley tiene un 95% de aprobación de la comunidad y es el primer paso de una estrategia global para promover la economía circular en el país.

A 1 y 5 años de dictadas estas normas, aún hay personas que se molestan y reclaman porque no les entregan bolsas. “En primera instancia le costó mucho a la gente. Con los años ya se han ido acostumbrando, pero igual reclaman”, dice Carmen Norambuena vendedora administrativa de la tienda Maicao. “Nosotros tenemos bolsas reutilizables desde $290 y se venden incluso a la gente que viene al supermercado de al frente”, destacó Sandra Bórquez de la tienda Betycel.

En los supermercados todavía se ven clientes buscando cajas para depositar sus compras. “Ha sido una excelente medida, pero a mí siempre se me olvidan. Tengo mi casa llena”, dijo Luis Bahamóndez a la salida del supermercado Unimarc Bories, cargando en los brazos su compra.

Para Sonia Nenén es una muy buena medida, porque se ve más limpia la ciudad y no hay bolsas tiradas por la calle. Benedicto Vargas trabaja de empaque. Admite que nunca ha sido una molestia, porque si los clientes no tienen bolsa, él les da. “Hay que saber atender a la gente. Entrego un buen servicio y en el fondo no pierdo nada”, expresa.

Tanto en el interior como en la entrada del supermercado, se pueden adquirir las bolsas para reutilizar. Hoy el mercado ofrece todo tipo de bolsas para portar, algunas que se doblan y quedan como estuche o unas que se envuelven en sí mismas.

“Estamos cumpliendo un año de la promulgación de la Ley Chao Bolsas Plásticas y esto ha mejorado la calidad de vida de las personas, descontaminando el Medio Ambiente. Invitamos a la comunidad a avanzar hacia un nuevo desafío, planificar sus compras y llevar sus propios recipientes o bolsas de tela para evitar los plásticos de un solo uso. Con esta acción estamos adelantándonos a la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, que fijará metas de recolección y valorización para los envases y embalajes” comentó el seremi Shiappacasse.