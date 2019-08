Destacó deportista paralímpico que participó en desafío “Punta Arenas Cerro Arriba”: “Es una competencia difícil y cansadora, pero es súper emocionante llegar a la meta”

“Hay que ser perseverante, tener fuerza mental para enfrentar el día. Todos tenemos problemas, pero está en nosotros encontrar la forma de salir adelante”, señaló el deportista paralímpico magallánico Diego Antonio Salazar Moreno, uno de los 210 valientes que haciendo caso omiso del frío que se dejó sentir la mañana del domingo, se dio a la tarea de enfrentar el exigente desafío deportivo ‘Punta Arenas Cerro Arriba’, evento organizado por la municipalidad y MTB Patagonia, reuniendo a los amantes del Mountain Bike y el Running, disciplinas consideradas en el marco de las Invernadas 2019.

En conversación con La Prensa Austral, el atleta de 33 años señaló que es la segunda vez que va ‘cerro arriba’, lo que implicó para él un gran esfuerzo, dada la delicada condición que presenta. “Tuve un accidente laboral en el Ejército, el año 2012. Nos volcamos en un camión en el norte y producto de eso, sufrí una luxación de rodilla que me dejó con una parálisis desde ahí hacia abajo. Luego durante dos años me sometí a cirugías para tratar de recuperar la pierna y como no hubo mejoría, el 2014 pedí que me la amputaran”, dijo señalando que desde entonces se ha dedicado con especial énfasis al deporte paralímpico, asistiendo a eventos nacionales como también internacionales. De hecho, en los próximos días espera competir en una copa de esquí nórdico a realizarse en la localidad de Ushuaia, Argentina.

Volviendo a la cita dominguera, cabe señalar que Diego se erigió como uno de los 187 entusiastas que llegaron finalmente a la meta, ello tras largar pasadas las 9 horas desde el frontis de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) del municipio, para llegar a la meta en el refugio del Club Andino, lugar donde se efectuó la premiación a las 10,45 horas.

Los líderes por competencia

La ceremonia de premiación se desarrolló a las 10,45 horas. Entre los que compitieron en la especialidad Mountain Bike el primer lugar por sexo y edad, lo obtuvo Juan Pablo Romero (con el número 1), con un tiempo de 26 minutos 39 segundos y 63 centésimas, de entre 131 rodados.

En tanto, para la competencia en Running, el primer puesto por sexo y edad se lo adjudicó Alex Araya (con el número 1002) con un tiempo de 34 minutos 18 segundos y 93 centésimas, siendo el mejor de los 56 corredores.