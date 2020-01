Desvincularon a kinesiólogo que ofrecía atención a joven postrado

Y los temores de Carolina Quintul se hicieron realidad. El mes pasado a través de estas mismas páginas esta madre expresó sus aprensiones de que su hijo postrado se quedara sin atención kinésica. Bueno, el kinesiólogo Cristián Albornoz fue desvinculado de la Corporación Municipal y ahora apela porque se mantenga dicho programa domiciliario.

“Estoy sufriendo porque en él (kinesiólogo) encontré confianza y apoyo, ahora en quién voy a confiar. Para nosotros se pone muy complejo. Estoy decepcionada porque a los postrados se les quita la atención que ya es poca”, manifestó.

Hoy, su hijo, está sin atención y la familia no tiene certezas, ni respuestas, sobre quien va a continuar con la atención domiciliaria, esto porque a varios días del despido del profesional todavía no tiene ninguna claridad.

A sus 29 años, Carlos Muñoz Quintul está postrado y no puede hablar, menos valerse por si sólo. “Carlitos” necesita ayuda para las cosas más simples, como comer o moverse, tampoco puede salir de su casa, para él la opción es que lo carguen a la puerta de su casa y una ambulancia lo traslade, su cuerpo está rígido, así que sin la ayuda necesaria permanece encerrado en su pieza. El se alimenta por un botón gástrico, usa pañales y cremas para las escaras y su cuerpo se ha ido poniendo rígido, pero esto no siempre fue así.

Sin embargo, su papá que era el cuidador se enfermó y debió ser hospitalizado durante una semana, así que Carolina ha cuidado a su hijo, mientras que al papá le realizaban los exámenes, que finalmente dieron cuenta de que tiene cáncer y que deberá iniciar un tratamiento que es largo y complejo.

Carlitos es parte del Programa Punta Arenas Te Cuida, por lo que hay profesionales que lo visitan en su hogar. El joven depende de estas atenciones. “Por años Cristián Albornoz, atendió a mi hijo, el venía fuera de su horario y a veces no tenía ni auto, pero venía a ver a Carlitos y cada vez que necesitamos ayuda lo llamábamos, quien nos ayudaba a gestionar la atención. Pero lo despidieron y ahora no va nadie a verlo. Carlitos está con un problema con las flemas y hay que limpiarle el pecho, prácticamente día por medio”.

En el consultorio Juan Damianovic recibió como respuesta que no tienen kinesiólogo y que no hay reemplazo y que no pueden hacer nada.

La Prensa Austral procuró tener una versión desde el Area de Salud de la Corporación Municipal respecto de la continuidad de la atención y de las razones de la desvinculación del kinesiólogo, sin éxito.