Detectan «aprovechamiento» en solicitudes para acceder a la ayuda social municipal

Lamentan que personas con trabajo y sin problemas sociales estén buscando acceder a este beneficio

Hasta ayer más de 2 mil 200 familias magallánicas habían accedido a la ayuda social de emergencia otorgada por el municipio de Punta Arenas, en el marco de una agenda especial que no ha estado exenta de inconvenientes.

Primero fue lo complicado de obtener recursos a través de modificaciones presupuestarias, luego las críticas por el nulo aporte en este sentido por parte del gobierno regional. Posteriormente la lentitud del sistema debido a la alta demanda y, ahora, la detección de solicitudes que no se ajustan a los requerimientos exigidos por el municipio.

«Nos hemos encontrado con personas que han querido aprovecharse del sistema. Y no podemos permitir que personas con trabajo, cotizando en isapres y sin problemas, quieran abusar. Esta agenda social está dirigida a personas desempleadas, sin ingresos y que hoy están atravesando por momentos complicados», señaló el alcalde Claudio Radonich.

El jefe comunal destacó que poner en marcha el sistema no fue tarea fácil, ya que se hizo pensando en llegar a cerca de 90 mil personas. A poco más de un mes se han recibido más de 27.500 requerimientos, concretándose 2.280 ayudas de alimentos, pago de arriendos y consumos, medicinas o pañales.

Radonich, lamentó que no todas las solicitudes sean respondidas de manera inmediata, debido a la alta demanda que ha llegado a colapsar el sistema y llevado al municipio a integrar a más funcionarios (sobre 80). Asimismo, ha explicado que las ayudas tampoco son inmediatas debido a las evaluaciones y a todo lo que significa la documentación por tratarse de recursos públicos.

Justamente, la acuciosa evaluación ha permitido detectar lo que se prefiere calificar como error más que «mala fe» de solicitantes que no cumplen con lo requisitos para acceder a los beneficios. Entre los requerimientos del municipio se pide la cartola del Registro Social de Hogares o un documento que dé cuenta de la situación económica vigente.