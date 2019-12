Deuda del Hospital Clínico de Magallanes supera los 3.573 millones de pesos

Al 30 de noviembre, el Hospital Clínico de Magallanes mantenía una deuda que superaba los 3.573 millones de pesos. Esto, de acuerdo a lo informado desde la dirección del establecimiento, donde precisaron que los gastos más importantes son por remuneraciones y el pago de bienes y servicios.

La deuda se produce porque, al valorizar el costo real de todas las actividades hospitalarias, tanto clínicas, asistenciales y de soporte, se obtiene un gasto que no se alcanza a financiar con el presupuesto autorizado. Es, por ello, que con la necesidad de cubrir la totalidad de las necesidades hospitalarias se genera endeudamiento. De no ser así -se plantea en el recinto hospitalario- no se podría absorber la demanda asistencial y dar continuidad a la atención.

Del total de la deuda hospitalaria, el 95,23% corresponde a bienes y servicios y el 4,77%, a proyectos de reposición de equipos médicos.

Desde la dirección del Hospital Clínico de Magallanes, explicaron que en comparación a otros establecimientos autogestionados de la red asistencial nacional este nivel de deuda es acotado.

En relación a la antigüedad de la deuda, ésta se enmarca principalmente en los 60 días. “Sólo tres facturas superan dicho plazo y corresponden a compras intermediadas en la Cenabast o efectuadas en Portal de Compras Públicas”, se precisó.

El balance realizado a noviembre de este año da cuenta que el gasto que tiene el Hospital Clínico de Magallanes supera los $59.443 millones.

“Hemos hecho un esfuerzo por pagar prontamente nuestros compromisos con diversos proveedores”, señalaron desde la dirección del Hospital Clínico de Magallanes.

El criterio de pago de la deuda es principalmente por la antigüedad de ésta, con algunas excepciones conforme a los contratos vigentes. Constantemente, desde la dirección del establecimiento y la subdirección administrativa se realiza un monitoreo del estado de pago de lo adeudado para evitar desviaciones y procurar pagos de acuerdo a la forma de trabajo del hospital.

Mientras que en relación a los ingresos, éstos superan los $56.355 millones, los que corresponden principalmente a las transferencias que se realizan por parte del gobierno central y en un porcentaje del 7% a ingresos propios.

Para el próximo año, el presupuesto y su financiamiento estará dado para este hospital en relación directa a la productividad a través de pago por Grupo Relacionado a Diagnóstico. Este es un sistema de clasificación de pacientes por su caso en particular y el uso de recursos que requiere, aplicándose desde el nivel central un pago ajustado, en resumen se transferirán fondos por paciente egresado y clasificado bajo este sistema.

Se trata de un nuevo modelo de financiamiento de la salud, que implica la necesidad de potenciar la productividad asistencial y optimizar el uso de recursos por paciente atendido manteniendo los niveles de eficacia clínica.

En lo que a montos se refiere, el presupuesto inicial para el 2020 será de $54.837 millones.