Devaluación del peso argentino y alojamientos informales arruinan fiesta “dieciochera” a dueños de hospedajes

La devaluación del peso argentino y la consiguiente caída en la cantidad de visitas a Magallanes desde el otro lado de la frontera sigue golpeando al sector hotelero y de hospedajes, situación que en particular se ha dejado sentir con fuerza este fin de semana largo.

Es cosa de ver el centro de la ciudad, Zona Franca, el mall y los estacionamientos de hoteles y hostales, donde la presencia de vehículos con patente argentina es casi nula. Así las cosas y salvo excepciones, es un hecho que la merma ha sido un duro revés “dieciochero”, como bien lo expresó el presidente de la Asociación Gremial de Alojamientos Turísticos de Punta Arenas, Jorge Alvarado Ojeda. “Todo lo que se ha estado dando últimamente es un tema sumamente complicado para nosotros. Como sabemos, la moneda argentina está demasiado baja, de hecho hoy (ayer) llegó a $16, entonces por donde se mire, a ese valor no van a querer venir. Y si lo hacen, será porque tienen algo puntual que venir a hacer a la ciudad, pero no por algo netamente turístico, si todo está caro ahora para ellos no es para desear vacacionar en nuestra zona. Por estos días ni las tiendas, ni los supermercados o la misma Zona Franca tienen en sus estacionamientos tantas patentes de Argentina como en años anteriores, entonces lo que está pasando es delicado, aunque eso ya lo habíamos advertido”, declaró.

Alojamientos informales

Recalcó que como efecto rebote, la menor llegada de trasandinos ha impactado tan fuerte al sector que encabeza, que es dable pensar en que no pocos dueños de estos recintos, duden en continuar la actividad al menos de la manera en que hasta ahora lo hacen, ello principalmente porque el enemigo no es sólo la depreciación del peso argentino. “Las hostales se han visto perjudicadas en por lo menos un 50% con todo esto, hemos recibido un golpe bajo y más aún porque tenemos que enfrentar también la realidad de que hay muchos establecimientos que hospedan gente de manera ilegal, lo que para nosotros es sumamente complejo de revertir. Hace tres meses y medio, hicimos un catastro para determinar cuántos hay en la ciudad, para lo cual tomamos datos de distintos portales, como Yapo y el conocido Airbnb. A partir de los datos que logramos recabar, identificamos nada menos que 120 alojamientos que no están formalizados. Eso es preocupante, pero resulta que estamos haciendo una segunda lista y ya hemos contabilizado más de 100. Entonces, podemos decir de manera fehaciente que en Punta Arenas son más 220 los establecimientos que no están operando conforme a la ley en lo que tiene que ver con dar alojamiento”, dijo.

Por si fuera poco, Alvarado Ojeda enfatizó que si hasta hace unos meses aún con cambio favorable, los argentinos en ocasiones preferían hospedarse en lugares no legales -por lo económico-, ahora con una moneda devaluada, la lógica apunta a que el optar por alojamientos ilegales aumente. “Con esto del peso más barato, sin duda para nuestra actividad la situación será peor, porque los pocos argentinos que lleguen no van a poder o querer gastar mucho y buscarán más economía. ¡Imagina que en Airbnb tienen habitaciones por $8.000, es imposible competir con eso! Es una lástima, porque estos sitios o las casas que dan alojamiento sin estar registradas, simplemente no se ven obligados a pagar impuestos, ni patente, como tampoco tienen contratación ni pago de personal. Qué decir de lo que se debe cancelar por concepto de bienes raíces comerciales y el porcentaje que cobra booking, además de lo que cobra transbank, entre otras variables. Entonces hay una afectación tremenda para los formalizados, que sí tenemos que pagar todo eso y en ese sentido la cancha está totalmente dispareja”.

Campaña contra informalidad

El pasado 12 de septiembre, la Asociación entregó una carta a la seremía de Hacienda de Magallanes, con el propósito de que se remita al ministerio respectivo, en Santiago. A través de ella, expresaron a la autoridad la inquietud que existe en torno a buscar una pronta solución a la informalidad en el sector. “En cuanto a eso, hemos tenido buena acogida, al igual que de parte del gobernador -Nicolás Cogler-, lo que es bueno porque también estamos ad portas de lanzar antes de fin de mes una campaña para que previo al inicio de la temporada turística, la gente tome conciencia de que es recomendable elegir un lugar formal donde dormir tranquila y segura. El ejemplo más claro de esto, es el principio de incendio que hubo el domingo en esa casa que da alojamiento -en Oscar Viel con Chiloé-, ellos no están patentados para eso y es una situación que se seguirá repitiendo en otras casas hasta que hayan víctimas fatales. De partida en varios lugares lo peligroso está en los calefactores y nadie se preocupa realmente de ello”, recalcó.

Cámara de Turismo

En complemento a lo indicado por el directivo de los hostales, el presidente de Austro Chile, Eduardo Camelio Thomsen, sostiene que el panorama económico ya ha dado muestras claras de que por un largo tiempo, los trasandinos llegarán en mucho menor número. “Hace dos años cuando conversaba con turistas argentinos de shopping, me decían que a la hora de alojarse, se fijaban en la denominada ‘línea de Avenida España’. Si para ellos estaba más conveniente de ese lugar hacia abajo -sector centro-, se iban al Hotel José Nogueira, al Cabo de Hornos o al Casino Dreams. Pero si era más caro, iban a los hostales que estaban hacia arriba. Pero como ahora todo está más caro aún, ya ni siquiera optarán por los hostales, sino justamente por los lugares más económicos que encuentren, como los Airbnb, donde se ofrecen casa enteras por no sé, veinte mil pesos y donde entran 10 personas, o más. Lamentablemente eso va a suceder y aunque sabemos que la autoridad está abocada a esta problemática, ese tipo de alojamientos como aparece, así también desaparecen o se cambian de nombre, se camuflan, haciendo la trampa igual. Pero esto pasa porque ya pagar una hostal está fuera de su rango de presupuesto. La situación en Argentina sigue mal y a decir verdad, seguramente vamos a estar dos años aguantando esta situación compleja y el drama es que mucha gente invirtió en tener buenas instalaciones de alojamiento y además se formalizó, entonces sí que se viene complicado. En este momento, hay que tratar de encantar a los turistas chilenos”.