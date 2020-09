Diariamente se recolectan 120 toneladas de residuos domiciliarios en las calles de Punta Arenas

Gerente de empresa Areas Verdes advierte que hay un crecimiento poblacional con las nuevas viviendas que se han entregado y con las familias que llegan a vivir a ellas, pero no significa que aumente la cantidad de basura porque al final es gente que se reubica.

Una de las empresas que va sintiendo el crecimiento de la ciudad es Areas Verdes que mantiene tres contratos vigentes con la Municipalidad de Punta Arenas: el retiro de la basura domiciliaria; mantenimiento de los parques y barrido de la ciudad.

Son cerca de 180 trabajadores que funcionan en torno a la empresa, aunque en este periodo de cuarentena, al igual que la vez anterior, solamente está operativo el servicio de recolección de basura como actividad esencial.

El próximo 1 de noviembre la empresa cumplirá tres años desde que se asumió la responsabilidad de recolectar el promedio de 120 toneladas diarias de residuos domiciliarios que genera la ciudad.

Carlos Estrada Goic, gerente de Areas Verdes, recuerda que en la primera cuarentena de 37 días que vivió Punta Arenas entre abril y comienzos de mayo hubo un leve aumento en la basura domiciliaria porque muchos dedicaron el tiempo para limpiar sus patios o sacar cosas que ya no usan. Sin embargo, en este segundo periodo de cuarentena, vigente desde el 24 de agosto pasado, no se ha notado aumento en la generación de residuos domiciliarios desde las casas donde se supone hay más gente que no está saliendo.

Igualmente, advierte que hay un crecimiento poblacional con las nuevas viviendas que se han entregado y con las familias que llegan a vivir a ellas, pero no significa que aumente la cantidad de toneladas diarias de basura porque al final es gente que se reubica.

Estrada precisa que el rubro del aseo domiciliario tiene sus complejidades desde diversos aspectos: “Por una parte se encuentra duopolizado por algunas empresas extranjeras y en particular en las comunas más grandes del país las empresas son colombianas, españolas o italianas. En ese sentido nos sentimos muy satisfechos de ser una Pyme regional, que ha tenido una buena evaluación y siempre estamos trabajando para responder a las expectativas de nuestros usuarios. Tenemos 120 mil inspectores en las calles, es decir, una comunidad que permanentemente nos fiscaliza y a ellos intentamos responder de la mejor forma posible”.

Destaca la dotación de trabajadores que están en el servicio del aseo domiciliario donde tienen un promedio de edad más joven que quienes trabajan en el aseo de calles o mantenimiento de áreas verdes. “Por la exigencia física es gente más joven”, afirma.

Medidas sanitarias

Consultado cuáles han sido las principales medidas y recomendaciones adoptadas por la empresa para proteger la salud de sus trabajadores, recuerda que en enero, cuando el coronavirus era una noticia lejana, prepararon a los trabajadores con charlas educativas para contarles acerca de los riesgos y las medidas preventivas que debían tomar como empresa para evitar el contagio entre los operarios.

“Antes de que la mascarilla sea de uso obligatorio, nosotros ya las estábamos utilizando de manera preventiva en nuestras labores diarias. Tenemos ingresos a la jornada diferidos para evitar el contacto masivo, marcado de distancia social en las dependencias, controles de temperatura al ingreso de la jornada, uso de alcohol gel, incluso implementamos lavado de manos móvil cada 2 horas durante la jornada laboral, lo que logramos habilitando un estanque de agua en cada camión recolector”, explica.

Hasta ahora solamente han tenido un caso de trabajador asintomático, detectado en una toma de muestras PCR preventiva realizada con la secretaría regional ministerial de Salud, posterior a las medidas preventivas se ha evitado la propagación por ahora.

Respecto a la situación en la que se encuentran los trabajadores del contrato de barrido de calles, particularmente los de más edad, Carlos Estrada señala que “este contrato y el de mantención de áreas verdes se encuentra por segunda vez en cuarentena preventiva en su totalidad, como medida de protección a los trabajadores y sus familias”.

Asimismo, recalca que la recolección de residuos domiciliarios es un servicio básico esencial, por esta razón no ha cesado en sus funciones. No es el caso de recolección de cartones para reciclaje en el centro y el servicio de recolección de chatarra con la Municipalidad de Puntas Arenas que se encuentran suspendidos debido a la pandemia.