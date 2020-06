Diez años sin Dinko Pavlov

Durante más de tres décadas, este reconocido poeta, narrador, compositor musical y psicólogo, proveniente de La Serena, fue uno de los animadores principales del quehacer cultural en Magallanes. Sólo como cantautor, fue reconocido en varios festivales de la región. Como escritor, publicó algunas novelas, un par de tomos de cuentos y una apreciable cantidad de volúmenes de poesías

Por Víctor Hernández, presidente de la

Sociedad de Escritores de Magallanes

Iniciamos nuestra crónica para este domingo planteando la siguiente inquietud: ¿Cuántos artistas, escritores y educadores ha entregado Magallanes a la patria? ¿Cuántos de estos talentos luego de pasar casi desapercibidos en el austro alcanzaron el reconocimiento que merecían en el norte del país e incluso en el extranjero? A veces no es bueno citar nombres por temor a caer en el exceso o a cometer alguna omisión. Pero nos parece oportuno mencionar en esta calidad a personalidades como el poeta Rolando Cárdenas Vera (1933-1990); la dramaturga María Asunción Requena (1911-1986); el académico y ensayista Roque Esteban Scarpa (1914-1995); el científico de la educación, Ernesto Livacic Gazzano ( 1929-2007) o el director teatral Andrés Pérez Araya (1951-2002).

Cuántos escritores nacidos y emigrados de nuestra tierra por razones personales o profesionales, revitalizaron su obra creativa y alcanzaron la notoriedad y sintieron el estímulo sincero de un público lector en la capital o en otras regiones recibiendo el elogio de la crítica especializada y merecidas distinciones por la calidad de su trabajo literario, en circunstancias que sus obras apenas si se conocían en Magallanes; es el caso de los poetas y narradores Ramón Díaz Eterovic (1956); Astrid Fugellie Gezan (1949); Juan Mihovilovich Hernández (1951) y de Eugenio Mimica Barassi (1949).

Académicos y escritores del calibre de Oscar Barrientos Bradasic (1974); Christian Formoso Bavich (1971); Pavel Oyarzún Díaz (1963); y Patricia Stambuk Mayorga (1951); son apreciados y valorados más allá de nuestras propias fronteras.

Pero también nos parece necesario situarnos en la vereda del frente. Magallanes ha sido una tierra generosa para acoger, recibir y respaldar el trabajo de muchos escritores e intelectuales que avecindados en la región, se ganaron un espacio en la comunidad local y alcanzaron por la calidad de sus propuestas creativas un importante y significativo prestigio en el mundo de las letras. Es lo que ocurrió con el educador Julio Ramírez Fernández (1911-1982); con el profesor y poeta Marino Muñoz Lagos (1925-2017) y con el narrador Carlos Vega Letelier (1916-2003). A propósito de lo que señalamos, recordemos que el hombre oriundo del pequeño pueblo de Quemchi, en Chiloé, Francisco Coloane Cárdenas (1910-2002) hizo de Magallanes el escenario propicio para sus célebres cuentos y novelas.

En este último grupo debemos incluir al psicólogo, poeta, narrador y compositor musical, proveniente de la ciudad de La Serena, Dinko Pavlov Miranda (1943-2010). Durante más de tres décadas, Dinko fue uno de los animadores principales del quehacer cultural en Magallanes. Sólo como cantautor, fue reconocido en los festivales del Cantar Vecinal y del Petróleo; en el de Los estudiantes cantan a Natales, y en el festival folclórico de la Patagonia. Como escritor, publicó algunas novelas, un par de tomos de cuentos y una apreciable cantidad de volúmenes de poesías. Fue una producción de dieciocho textos literarios que se desglosan de la siguiente manera:

En el género lírico entregó “Escape imaginario” (1984); “Odas” (1989); “Poetría” (1990); “Chiloé mágico” (1993); “Sigo vivo” (1997); “Desde el sur del sur en sexo y negro” (1998); “Lamento alacalufe y oda a la esquila” (2000); “Versos para una sirena solitaria en la caleta” (2001); “Magic Chiloé” (2002); “Para quien se atreva a lanzar la primera piedra” (2002); “Así habló el desierto”(2007); “Los del eterno silencio” (2009); y “Sin ser exactamente un virtuoso” (2009).

En el plano narrativo brindó a la comunidad un valioso documento testimonial denominado “Atrapado, pero… con salida” editado en los primeros días de 1987, en que describe, empleando los recursos de su formación profesional, una interesante valoración de situaciones y personajes extraídos de su propia experiencia como interno en la cárcel de Puerto Natales primero, y Punta Arenas, después. El propio autor explicó en el prólogo de la obra la motivación que lo inspiró para escribirla:

“El interés primitivo al escribir estas vivencias, era mantener una actividad que me rescatara de la monotonía e inercia de esos días en prisión, tan parejos como el electrocardiograma de un recién fallecido”.

“Como de día no encontrara la tranquilidad que necesitara para ordenar todo lo que iba observando y registrando en la memoria, ocupé parte de esas interminables noches. Diariamente, desde las 0 horas, hasta las 4 de la madrugada y más, dejaba correr el lápiz casi por su cuenta, llenando carilla tras carilla; tratando de comunicarme con un personaje imaginario y voraz, que me exigía hasta los más mínimos detalles”.

Posteriormente, Dinko nos entregó otras narraciones: los libros de cuentos “Códigos perdidos” (1997); “Boris y las ratas” (1999); y la novela “Con esta chicha me curo yo” (2005). Años antes, en 1991, había publicado en compañía de otros destacados literatos regionales, la antología “Impronta”.

Recibió numerosos galardones, como el Premio Municipal de Punta Arenas en cuentos en 1989 y 1990 y el primer lugar en el Tercer Concurso Nacional Ruta Artística Escilda Greve. En 2004 se le asignó el Premio Municipal de Literatura entregado por la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas y en 2009 fue favorecido con la Beca de Creación Literaria del Fondo Nacional del Libro y la Lectura.

Ultimos meses de vida

Sin saberlo, en el postrero año de vida que le quedaba, su salud se resquebrajó en forma dramática. Luego de realizarse en el invierno de 2009, la última Feria del Libro organizada por la Sociedad de Escritores de Magallanes, Dinko fue sometido sin éxito, a una serie de tratamientos médicos. En el mes de abril de 2010, quienes lo conocíamos más de cerca, sospechábamos que algo muy grave podía ocurrir. Fue entonces, cuando las agrupaciones Akzion Cultural y Acrata, decidieron hacer un homenaje a su persona en dependencias del Círculo de Suboficiales Sargento Aldea, ubicado en calle José Menéndez Nº544, en pleno centro de Punta Arenas, lugar habitual de nuestras tertulias y quimeras literarias, de las que Dinko solía participar frecuentemente.

Como una manera lúdica de celebrar el llamado Día Internacional del Libro, la lectura y el derecho de autor, la ceremonia se efectuó el 23 de abril. En aquella oportunidad, se ofrendaron lecturas poéticas, coloquios artísticos, literarios y musicales, brindados entre otros, por la compañía de teatro El Chuzo, el grupo taller literario, Letras de los miércoles; la Agrupación femenina literaria regional, Afelire; los cantautores Tamara Aguila, Manuel Lagos y Juan Tabilo; los artistas Rafael Cheuquelaf, Juan Carlos Alegría; y los escritores, Oscar Barrientos, Víctor Hernández, Niki Kuscevic, Juan Magal y Pavel Oyarzún. El reconocido dirigente vecinal Carlos Aro procedió a hacer entrega simbólica en manos del antiguo y destacado profesor de castellano, Fulvio Molteni Torres, de un galvano otorgado a Pavlov por el Senado de la República, en reconocimiento a su dilatada trayectoria cultural, gestión materializada a través de una iniciativa presentada en el Congreso Nacional por el parlamentario por Magallanes, Carlos Bianchi Chelech.

Por esos días, Dinko ofrecía una importante entrevista al dominical El Magallanes, publicada el 18 de abril, en que sostenía algunas ideas sobre el homenaje que se le pensaba realizar, la falta de recursos para fomentar la actividad literaria y aseguraba: “Primero hay sorpresa, pero segundo hay que dictar un tipo de cátedra al respecto para hacérselo a otros autores que son más merecedores que yo en este tipo de cosas. Y tercero, que hay que insistir en que la literatura tiene proyección e insistir a la municipalidad de que tiene que haber un premio anual para los escritores, que se reactualice el Premio José Grimaldi y que todos los años haya fondos para la Feria del Libro así como lo hay para el Carnaval de Invierno y el Festival de la Patagonia, que no dejan nada cultural en la gente. ¡Y lo digo muy responsablemente!”.

En esa misma línea de acción, el escritor Niki Kuscevic entregaba una misiva al diario La Prensa Austral, divulgada el 21 de abril, en donde hace una interesante descripción de la personalidad de Pavlov y al mismo tiempo, ejecuta un llamado a la comunidad para preservar la institucionalidad cultural que gira en torno a la figura de este creador y señala:

“Gran anfitrión y consumado gastrónomo, Domingo (Dinko) Pavlov es un magallánico nacido en La Serena, adoptado por la pampa, que lo reconoce como a uno de sus hijos más dilectos, atrayendo siempre a su mesa generosa, independientemente de los matices políticos, religiosos o literarios, el respeto, la tolerancia, la camaradería y el intercambio del conocimiento”.

1) “La comunidad magallánica debe valorar y hacer perdurar su patrimonio literario, forjado en un corpus con tres aristas bien definidas. La Sociedad de Escritores de Magallanes, la cual ha mantenido vigente, social y jurídicamente, por años, y que históricamente ha conservado una cierta distancia y escepticismo respecto de la Sociedad de Escritores de Chile.

2) El Concurso Nacional de Cuentos Antonio Pigafetta, en colaboración con la Universidad de Magallanes.

3) La Feria del Libro de Magallanes, la cual debería obtener financiamiento permanente por parte de alguna institución, y que justicieramente debería llamarse “Feria del Libro de Magallanes Dinko Pavlov”.

Fallecimiento

La Feria del Libro es incorporada a las Invernadas en la Patagonia

A las 22,38 horas del 23 de mayo de 2010, fallecía en Punta Arenas, a escasos días de cumplir los sesenta y siete años, víctima de un cáncer pulmonar, el querido y entrañable amigo, Dinko Pavlov Miranda. Tal vez fue una mera coincidencia, pero Dinko llegó a Punta Arenas a ejercer su profesión de psicólogo a fines de otro mes de mayo, en 1978, a horas de cumplir treinta y cinco años.

En el funeral del escritor, celebrado en la iglesia María Auxiliadora Don Bosco en Punta Arenas, el entonces alcalde de la comuna, Vladimiro Mimica Cárcamo, determinó incorporar a la Feria del Libro como un capítulo nuevo de las Invernadas en la Patagonia; asimismo, propuso que dicha feria llevara en lo sucesivo el nombre de Dinko Pavlov Miranda, diferenciándola así de las versiones anteriores, en que la Sociedad de Escritores de Magallanes organizaba la actividad cultural denominando a cada edición con el nombre de algún destacado autor regional.

En su primera versión, llevada a cabo en las instalaciones del vetusto edificio del Centro de Educación Integral de Adultos, en calle José Menéndez Nº741, en la semana comprendida entre el 16 y el 24 de julio de 2010, se contó con la participación de algunas casas editoriales traídas desde Santiago que junto a escritores y artistas regionales conmemoraron el centenario natalicio de Francisco Coloane, el 19 de julio.

La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, decidió homenajear al famoso narrador chileno distinguido con el máximo galardón de las letras nacionales en 1964, colocando una placa recordatoria en la casa que lo cobijó en su juventud, ubicada en calle Fagnano Nº305, en el cerro de la Cruz, de la capital regional. El mensaje dice: “Aquí vivió, soñó y se inspiró el Premio Nacional de Literatura Don Francisco Coloane Cárdenas, hijo adoptivo de Magallanes, ciudadano universal, orgullo del país. En el centenario de su nacimiento”.

De esta manera, se hacía justicia con el autor de “El último grumete de la Baquedano” y “Cabo de Hornos”. En la tarde de aquel 19 de julio, el actor Marco Bahamonde y su equipo de trabajo readaptaron en un radioteatro la pieza de Francisco Coloane titulada “Tierra del Fuego”. Después, los escritores regionales, Oscar Barrientos y Pavel Oyarzún presentaron la conferencia denominada “Coloane y la Patagonia”.

En los días siguientes, el joven poeta nacional Roberto Yáñez Betancourt presentó a la comunidad el texto “Espejo ultrasombra”, que en su discurso plantea que América Latina es un continente surrealista por excelencia.

El miércoles 21 de julio el poeta Niki Kuscevic estrenó su vanguardista trabajo titulado “Estudio de una imagen”, quien reveló algunos pormenores de aquella publicación:

“Es primera vez que he trabajado con Mosquito a través del señor Cristián Cottet y la verdad es que ha sido sumamente grato en lo profesional y en lo humano. Ha sido un proceso de aprendizaje y un privilegio trabajar con ellos”.

“La verdad que es un trabajo que yo tenía más o menos listo y que cronológicamente es anterior al ‘Cadáver lírico’ y me tomó entre cuatro y cinco años entre la preparación y la corrección de los textos para que quedara de la forma que yo quería”.

“Son 64 poemas que reflejan mi inclinación hacia el pensamiento oriental, de marcada influencia budista junto con una forma de escritura tradicional oriental que desarrollo con profundidad en este trabajo”.

El 22 de julio destacó el recital entregado por las escritoras dirigidas por Maruja Scott, quien puntualizó:

“El pasado 4 de junio cumplimos once años y hemos logrado muchas cosas como los encuentros de escritores. Ahora a fin de año tenemos el Encuentro Latinoamericano de Escritores en la Patagonia Chilena donde se le abre la puerta al sol. También tenemos la segunda versión del concurso de poesía ‘Cantando a tu barrio’ organizado con la Biblioteca 114, donde este año llegaron veinticinco trabajos, así que estamos contentas por la respuesta”.

“Hemos sacado antologías de Afelire, las integrantes casi todas han editado sus libros, realizamos talleres literarios, hemos participado en todas las Ferias del Libro, en las Invernadas y hemos viajado a encuentros de escritores, entonces la agrupación tiene un tremendo currículum ya que hemos trabajado sin parar durante once años”.

Para la noche final se contó con la presencia del poeta, ensayista y crítico literario, Floridor Pérez quien vino a Patagonia a presentar su último libro, “Con lágrimas en los anteojos”. El autor precisaba:

“Se suele decir que Santiago no es Chile. Así que ocasiones como ésta tienen la maravilla de recordártelo. A tamaña distancia de la llamada capital tú te encuentras con actividades bullentes, con públicos interesados, con gente reunida en torno al libro que parece uno de los espectáculos menos famosos del país. En ese sentido yo también como provinciano, me pareció una oportunidad que no podía perderme y que la agradezco”.

“Lo que hago, lo que me interesa y debo hacer creo yo, son lecturas comentadas, porque es muy interesante que las personas leamos lo que está a nuestro alcance, pero si además de eso hay una ocasión en que se puede tener al autor presente, es algo que debe aprovecharse al máximo por ambos lados, es decir, quien escribe y el público”.

“Yo sospecho que en alguna parte se va a incluir un encuentro con lectores, con estudiantes y profesores, porque ese es mi mundo y mi trabajo expresado en obras como ‘Mitos y leyendas de Chile’, entre muchas otras. Uno de mis motivos de orgullo es que mi modesta obra no aparezca en los rankings, pero sí están presentes en las salas de clases donde se está haciendo el país del futuro”.

La inesperada pérdida de Dinko Pavlov amenazó con interrumpir diversas actividades culturales que debido a su particular forma de gestionar, se concentraban en su persona. Pese a los contratiempos, la Sociedad de Escritores de Magallanes y la Feria del Libro aún perviven. Falta por recuperar el importante concurso Antonio Pigafetta. Es el desafío y la deuda que todavía tenemos con Dinko.