Diez escolares finalistas revitalizaron “El placer de oír leer”

Tres minutos tuvieron los diez estudiantes finalistas para demostrar sus cualidades en la lectura, en la definición regional del concurso “El placer de oír leer”, organizado por la Fundación “Yo te leo” y que contó con la colaboración de Bibliotecas Escolares Futuro de la Pontificia Universidad Católica, Ediciones SM y la Fundación Teraike. En su primera edición en Punta Arenas, esta decena de estudiantes, de los cuales ocho fueron niñas, pusieron en aprietos al jurado, que tuvo que dejar un empate en el segundo lugar, premiando, finalmente, a cuatro alumnos.

Tras las palabras del director ejecutivo de la Fundación “Yo te leo”, Marco Montenegro; del alcalde Claudio Radonich y a la distancia, de la gerenta general de la Fundación Ibáñez Atkinson, Daniela del Valle, se dio inicio al concurso, en que los chicos debían leer el cuento que escogieron, en un plazo de tres minutos.

Luciana Contreras Vukasovic, del cuarto B del Colegio Británico; Vanessa Cisterna, de cuarto básico de la Escuela Villa Las Nieves (único representante de los establecimientos municipales); Mía Sumarett Soto (cuarto básico Liceo María Auxiliadora); Catalina Godoy Díaz, quinto básico Liceo María Auxiliadora e Isidora Torres Wachtendorff, de tercero básico del Colegio María Auxiliadora, de Porvenir, fueron las primeras en salir al escenario.

Tras un intermedio en que la orquesta de bronces de la Escuela Padre Alberto Hurtado, dirigida por el profesor Luis Ormeño Gallardo deleitó al público con sus interpretaciones de “Piratas del Caribe” y “Guardianes de la galaxia”, se dio paso a la segunda tanda de participantes.

Antonella González Jara (cuarto básico, Colegio Británico), Sofía Morales Pérez (quinto básico Liceo María Auxiliadora), Ivana Yaksic Flores (tercero básico, Colegio Británico), Yaro Vargas Villarroel, alumno de sexto básico del Colegio María Auxiliadora, de Porvenir y Clamente Celedón Carrasco, del tercero B del Colegio Británico.

El jurado conformado por la jefa de crónica de La Prensa Austral, Elia Simeone; Mirna Pizarro, de la Universidad de Magallanes; la directora ejecutiva de la Fundación Teraike, María José de Arextabala y el locutor Iván Yutronic, se tomó más de los 15 minutos acordados para definir a los ganadores, lo que dio cuenta de la calidad de los finalistas.

Finalmente, se premió, en el tercer lugar a Yaro Vargas, que leyó “El regreso a casa” del autor Maximiliano Proboste; mientras que en el segundo lugar hubo un empate entre Mia Sumarett, por su lectura de “Calafate, la leyenda” y Clemente Celedón, que leyó “Flora, cuentos andinos”, de Ana María Pavez. Finalmente, el primer puesto fue para Catalina Godoy, por su lectura de “El festín de Agustín”, del autor Mauricio Paredes.

“Me preparé desde abril. El cuento lo elegí porque había cuatro niñas de mi curso, así que fuimos haciendo competencias y así quedé. Yo guardo todos mis cuentos y ese era de primero, de ahí me gustó. Hubo una parte que siempre practicaba, pero arriba dije ‘pudu’ y no pudú, y eso me costó un poco más”, partió comentando la ganadora, que desde muy pequeña se inició en la lectura, por iniciativa de su madre, que es educadora de Párvulos. “Tengo dos hermanas, una de dos años a la que le leo cuentos y otra que va en primero, que igual está aprendiendo a leer”, añadió la estudiante, que además, practica pom poms, donde ya suma dos medallas nacionales y dos regionales.

Con esas cualidades, es claro que su promedio es alto: 6,7 y reconoce que cualquier libro que encuentra, lo lee, manifestando cierta predilección por los cuentos de Mauricio Paredes, especialmente el que leyó, pues “es una fábula, que tiene una moraleja, que enseña justo para los niños de esa edad”. Por eso, aconseja a los chicos de su edad a buscar más información en los libros que en el celular.