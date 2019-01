Dijo abogado Juan Carlos Esguep: “La pelea judicial no puede ser a través de los diarios”

El ex presidente del Comité Olímpico de Chile, Juan Carlos Esguep, acusó discriminación en una reciente publicación de prensa, donde fue sindicado como “abogado del norte”.

Dijo ser jurista de la república, “donde todos los abogados ejercemos la profesión en cualquier parte del país, donde existen las mismas leyes y los mismos códigos. La constitución política nos rige a todos por igual”.

A partir de 2016 viaja regularmente a Punta Arenas, tiempo durante el cual ha enfrentado situaciones de dulce y agraz.

“Le puedo decir, con mucha responsabilidad y tranquilidad, que soy un obrero del derecho, paladín de la justicia y ciego entre los ciegos de Dios. Seré un hombre malo pero soy de misa diaria”.

Se confiesa un hombre republicano, que respeta a los Presidentes, cualquiera sea su ideología política. Lo mismo con el Congreso, “y sobre todo a los tribunales de justicia”.

Esguep perdió un recurso de queja que presentó en la corte Suprema en contra de la corte de Apelaciones de Punta Arenas.

El máximo tribunal de justicia de la zona ha condenado a este profesional en costas por “notorio desconocimiento del derecho”.

“Los fallos no los discuto por la prensa y las cosas que tienen que ver con los tribunales las peleo ahí, con mucha fuerza, pasión y vehemencia y me someto al fallo”, indicó.

Eso sí, se mostró dolido cuando se publican escritos sindicándolo tener desconocimiento y dijo que no es la primera vez que lo tratan mal. “Incluso sancionaron una vez a una jueza que me trató de ignorante”.

Cuando fue acusado de amenazar a la seremi del Sernameg, Patricia Masckenney, en el proceso judicial donde Esguep defiende a la familia Nandwani, lo descartó de plano y reiteró que “la pelea judicial no puede ser a través de los diarios”.

Junto con valorar la labor del periodismo, fue enfático en señalar que “lo que no puedo aceptar es que una persona se erija como autoridad, con la responsabilidad que ello conlleva, para atacar a una familia completa (Nandwani), dando por hecho que eso sucedió, siendo que esa causa aún está en litigio”.

Le cuesta creer que todo lo que esta familia hace en Punta Arenas sea en contra de la ciudad, “porque todo lo invierten acá. A mí me parecen gente honorable y yo me limité a eso. A ella no la amenacé, simplemente le dije que si era necesario lo vería con el ministro de Justicia”.

Juan Carlos Esguep fue el máximo directivo del Comité Olímpico, entre 1984 y 1988, y enfrentó una demanda civil por apropiación indebida de dineros.