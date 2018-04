Diputada Sandra Amar y proyecto que aumenta subvención a colaboradores del Sename: “Tenemos una deuda urgente en materia infantil y las carencias no son sólo monetarias”

La Fundación Esperanza se mantiene expectante para ver cómo se generará esta nueva política pública.

El presidente de la Fundación Esperanza, Asterio Andrade manifestó: “Todas la instituciones que trabajaban en torno a la infancia y el Sename a nivel local estamos expectantes para ver cómo se generará esta nueva política pública”

El Presidente Sebastián Piñera firmó ayer el proyecto de ley que aumenta la subvención de niños atendidos por organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores en un 25 por ciento, lo que generó diversas reacciones a nivel local. Las opiniones concordaron en que si bien es positivo el incremento de recursos ésta sólo era una arista del problema y que había que ponerse de acuerdo más allá del “rasgamiento de vestiduras”.

El presidente de la Fundación Esperanza, Asterio Andrade, señaló que “todavía desconocemos cuál será el incremento que se entregará como fundación a cada uno de sus programas, pero indudablemente cualquier aumento en el financiamiento viene a paliar de alguna manera el déficit que se genera entre lo que uno otorga y cuál sería el óptimo de lo que uno debiera entregar a los niños y niñas de la región, por tanto esto es una muy buena noticia. Ahora el tema de la infancia chilena no sólo pasa por un tema económico, éste es sólo uno de los muchos elementos a considerar. Me parece muy positiva esta idea de generar un consenso nacional en beneficio de la infancia y que nuestros representantes participen de esto porque precisamente son ello los que tienen que velar por aquellos que no tienen voz, los niños en situación de vulnerabilidad. Todas las instituciones que trabajaban en torno a la infancia y el Servicio Nacional de Menores a nivel local estamos expectantes para ver cómo se generará esta nueva política pública”, precisó.

Andrade reiteró la urgencia de que Punta Arenas pudiera contar con una residencia especializada para niños en condición de vulnerabilidad. “El intendente está viendo cómo resolver este tema, es algo prioritario para Magallanes para que los chicos de la capital regional no tengan que migrar hacia Puerto Natales, como también un centro de mayor complejidad que pueda atender aquellos casos que tienen requerimientos especiales, de atenciones médicas, psicológicas, etc. Espero que podamos encontrar una solución rápida a esta situación”, puntualizó.

Por su parte, la diputada de la Udi, Sandra Amar, señaló que como asistente social y parlamentaria puede señalar que el proyecto de ley que permite incrementar la subvención que reciben los colaboradores del Servicio Nacional de Menores me parece adecuado, sin embargo creo en que hay que hacer énfasis en que ésta sólo es una de las aristas del problema Sename, que es mucho más profundo. “Tenemos una deuda urgente en materia infantil y las carencias no son sólo monetarias, sino que se requiere una reforma estructural certera y rápida que entregue seguridad y dignidad a nuestros niños. Pero no sólo eso creo que también es importante que se le dé un giro al tema de la violencia y el maltrato al interior de los hogares y ser conscientes también de aquellas personas que trabajan en estos centros de acogida, los que son vulnerados muchas veces en sus derechos, por lo tanto la reforma además debe incluirlos a ellos. Debemos aspirar a tener equipos profesionales mejor preparados tanto en los ámbitos psicológico y técnico y remunerarlos de acuerdo a la importante labor que desempeñan en el beneficio y en el cuidado de los niños vulnerables de nuestro país”, sentenció.

Finalmente, en entrevista de Teletrece Noche, el diputado Gabriel Boric fue consultado sobre la Comisión de Infancia, anunciada por el Presidente Piñera, al respecto dijo tener la convicción que en el tema de la niñez “nos tenemos que poner de acuerdo, más allá del rasgamiento de vestiduras que se ha hecho producto de la crisis del Sename”.

“Es hora de pasar a la acción y que, por lo tanto, las diferencias que pueden existir debemos dejarlas de lado para poder solucionar concretamente los problemas a los que se enfrenta la infancia en general”, subrayó.