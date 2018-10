Diputado Boric estará dos semanas ausente de la Cámara y abre debate por Trastorno Obsesivo Compulsivo

El diputado Gabriel Boric anunció a través de sus cuentas en redes sociales, que tendrá una licencia de dos semanas, producto del Trastorno Obsesivo Compulsivo que lo aqueja. En su cuenta de Instagram, el parlamentario magallánico escribió: “Como lo he dicho antes, desde chico tengo TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) y por recomendación médica decidí ser responsable y tratármelo. Por cierto, mi equipo en Valpo y Magallanes sigue trabajando firme. Sería bueno que más adelante hablemos más de los TOC y en general, de salud mental, porque sé que a mucha gente le pasa y es un tema que se aborda poco”.

El Trastorno Obsesivo Compulsivo es definido por el National Institute of Mental Health como una conducta en la que la persona siente la necesidad chequear las cosas una y otra vez o tiene ciertos pensamientos o realiza rutinas y rituales una y otra vez. “Los pensamientos y rituales del TOC causan angustia e interfieren con la vida cotidiana. Estos pensamientos repetidos y perturbadores del TOC se llaman obsesiones. Con el fin de intentar controlar estas obsesiones, las personas con TOC repiten rituales o comportamientos, llamados compulsiones. Quienes tienen TOC no pueden controlar dichos pensamientos y rituales. Las personas con TOC tienen estos pensamientos y llevan a cabo estos rituales por lo menos una hora la mayoría de los días y a menudo por más tiempo. La razón por la que el TOC interfiere con sus vidas es que ellos no pueden detener estos pensamientos o rituales, de tal modo que, por ejemplo, en ocasiones faltan a la escuela, el trabajo, o reuniones con amigos”.

