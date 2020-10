Diputado Boric plantea bono de $500 mil y préstamo flexible para los magallánicos

Apoyos directos y crediticios está proponiendo el diputado Gabriel Boric Font para la Región de Magallanes.

La iniciativa, explicó el parlamentario, busca ser parte de un plan especial que hoy más que nunca se hace necesario para que los magallánicos enfrenten un momento crítico, donde las medidas de control del Covid-19 no han funcionado.

Para Boric, lo que se requiere son acciones de transferencia directas a las familias y un urgente apoyo a las Pymes. “Como magallánicos y magallánicas debemos unirnos más allá de las diferencias para salir adelante de este momento difícil”, dijo el diputado, agregando que las propuestas ya están siendo conocidas a nivel central.

Con respecto al detalle del plan, se destaca que una de las solicitudes tiene que ver con un bono de $500.000 para el 80% de los hogares magallánicos durante los meses de cuarentena.

Se explica que esta transferencia directa serviría a las familias para enfrentar la crisis económica. “El Frente Amplio propuso una renta básica de emergencia desde el inicio de la pandemia, incluso proponiendo la forma para financiarlo: a través de un impuesto a los altos patrimonios, por una única vez. Si bien esta propuesta se realizó en primera instancia a nivel nacional, sin haber sido acogida por el gobierno, debido a cómo se ha desarrollado la pandemia en la región proponemos implementarla en Magallanes”, se enfatiza.

Una segunda propuesta tiene que ver con un crédito Covid especial para las zonas en cuarentena. Al respecto, se explica que se trata de un préstamo flexible a tasa de interés igual a cero y un plazo de gracia de 24 meses, con servicio a la deuda a 60 meses y con condiciones similares a las que se solicitaron para turismo (Pymes y Mipymes).

También se plantea la postergación del pago de los créditos Fogape otorgados y acceso a créditos bancarios con garantía estatal, por montos basados en los costos fijos de las empresas.

Una tercera moción apunta a un subsidio de arriendo para locales comerciales.

Se plantea, también, la entrega de canastas familiares a través de las juntas de vecinos.

Opiniones en redes sociales

Liss: “Lo necesitamos, ojalá las amenazas de Briones no las pesquen y ayuden al pueblo porque el gobierno no hizo ni hará nada”.

Gladys Miranda Alderete: “El problema de los bonos es que el Registro Social de Hogares no sirve y no es la realidad por eso no les llega a los que necesitan”.

Fabián SH: “De qué sirve todo se sigue cobrando igual, gente que no ha podido trabajar y todos los servicios básicos realizando sus cobros de forma normal, para qué hablar de los meses de gracia que entregaron los bancos, eso fue un chiste…”.

Will: “Te acordaste por un momento que eres diputado de Magallanes y no de la primera línea. ¡Bien Boric!”.

Felipe Bernales: “Buenas intenciones, pero con el nivel de Ejecutivo, ministros y parlamentarios, ninguna posibilidad de que las propuestas lleguen a buen puerto”.

Alexander Fernández: “Si esto dura hasta el 2022 puede que salga. ¡Harto tarde! Mejor hagamos fuerza por un segundo retiro del 10%”.