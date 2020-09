Diputado Boric y crisis del turismo: “No es tan simple como poner un carrito de compras en internet”

Los efectos que ha tenido la pandemia en todos los rubros ligados al turismo fue abordado esta semana por los parlamentarios, tanto en sesión especial de la Cámara de Diputados como en la Comisión de Economía del Senado. En ambas instancias se coincidió en solicitar al Presidente Sebastián Piñera adoptar a la brevedad una serie de medidas que vayan en auxilio de este sector, protegiendo y fomentando sus actividades.

El análisis estuvo centrado en la estimación del daño que han provocado las medidas dispuestas para contener la pandemia de Covid-19 y en la situación que atraviesan los miles de trabajadores dependientes del sector.

Durante su intervención (remota), el diputado Gabriel Boric expuso que el turismo representa el 9,5% del Pib regional (3% a nivel país), “por lo que tenemos una cantidad inmensa de familias que dependen de este sector y que hoy día están en una situación catastrófica. Y no sólo me refiero a las empresas directas, sino a quienes viven indirectamente del turismo, como la industria gastronómica”.

Agregó que este negativo escenario se ha visto agudizado “por una situación de ayuda que ha sido tremendamente deficiente. Para poner un ejemplo, en Natales sólo han llegado 18 subsidios de los últimos tres programas que ha manejado Sercotec. ¡Los Fogape no sirven!, porque hay 500 socios, todos necesitados, y sólo 18 subsidios”. Mencionó también a los guías turísticos, los que han visto disminuidos sus ingresos en 100%. Con esto como ejemplo, Boric sostuvo que la situación entonces no es tan fácil como decir que hay que reinventarse, “porque eso no pasa de la noche a la mañana. No es tan simple como poner un carrito de compras en una página de internet, es mucho más complejo y requiere un apoyo inmediato, urgente y de una planificación a largo plazo, porque ya hemos dicho que la recuperación va a demorar al menos un año y medio”.

El parlamentario dijo que los magallánicos vinculados al sector hoy requieren de apoyo con recursos no reembolsables, un crédito Covid en condiciones flexibles tomando como dato las ventas de los últimos tres años. También se necesita que los municipios y concejos tengan la facultad de condonar o al menos rebajar el pago de patentes comerciales; que se condone el pago de las contribuciones de bienes raíces comerciales; subvención a la mano de obra; y extensión de la vigencia de la Ley de Protección del Empleo.

Gabriel Boric cerró su intervención recordando a sus colegas diputados y ministros la manifestación protagonizada el pasado lunes por los gastronómicos magallánicos: “Eso demuestra que hay mucho por hacer, porque ayer se quebraron platos, mañana se pueden quebrar familias”.

Opinión de ministros

Uno de los representantes de gobierno que participó de la sesión fue el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, quien coincidió en que la situación es grave y está instalando un “drama social” para miles de trabajadores. “Pero estoy seguro que esta industria se va a parar y va a resucitar con fuerza. En la medida en que vayamos superando el virus esto se va a recuperar, porque todos queremos compartir y retomar el contacto social”.

Sobre el apoyo por parte del gobierno, dijo que “quisiéramos tener muchas otras herramientas, pero esta industria, en sí, es muy diversa, por eso estamos desarrollando una serie de planes y programas estatales por la vía de postulaciones y subsidios”, agregó.

El que también se refirió a la situación del sector turismo fue el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, señalando que el escenario de incertidumbre todavía es muy amplio y que la baja en la llegada de turistas extranjeros es una realidad que va a seguir repercutiendo muy fuerte. No obstante, sostuvo que “nuestro país tiene ventajas comparativas muy importantes respecto de otros, como para poder recuperarse, por lo que hay que trabajar con una lógica de largo plazo, considerando estrategias adicionales que proporcionen un valor agregado a la actividad”.

Peticiones a La Moneda

Al final de la sesión, la Sala de la Cámara aprobó un total de siete resoluciones por intermedio de las cuales se solicita al Presidente de la República las siguientes medidas de apoyo: otorgamiento de créditos blandos; una ley de rescate al sector turístico y sus servicios asociados; subsidio de apoyo al turismo y la gastronomía y un bono para los trabajadores y trabajadoras de pequeñas empresas de dichos rubros; analizar las medidas vinculadas al plan Paso a Paso con el objeto de ponderarlas teniendo a la vista el impacto en el rubro y la pérdida de empleos; medidas especiales para ir en auxilio de las pequeñas y medianas empresas del sector turístico; condonaciones tributarias y medidas de protección al empleo; aumento de plazos en los pagos del Fogape.