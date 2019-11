Diputado Gabriel Boric aborda el estallido social que remece a Chile: “Me parece lamentable que algunos crean que esto se soluciona destituyendo parlamentarios”

En medio de intensas semanas de discusiones parlamentarias, reuniones políticas y manifestaciones ciudadanas, el diputado Gabriel Boric habló con El Magallanes de su postura frente los proyectos que se están discutiendo en el Congreso y las posibles salidas a la crisis social que se vive en el país.

– ¿Usted ha planteado que la rebaja de la dieta parlamentaria debe ser del 50%. ¿En cuánto dinero se traduce ese porcentaje? ¿Incluye los bonos por asignaciones?

– “Se refiere exactamente a la mitad del sueldo bruto que es de 9 millones 350 mil pesos aproximadamente. Nosotros presentamos el proyecto hace 6 años y en forma sistemática se han negado a discutirlo. Recién ahora con todo lo que está pasando entendieron. Ahora las asignaciones por desempeño no están consideradas, porque eso es diferente en cada caso y sería parte de otra discusión”.

– ¿Ahora que se dieron los montos reales del sueldo mínimo, ¿Qué opinión le merece el monto real?

– “Me parece que es insuficiente. Creo que se debiera plantear un cronograma para llegar a un sueldo de 500 mil pesos. Es evidente que no se puede hacer de la noche a la mañana, pero con esto el gobierno sigue demostrando el no tener una sintonía en cómo viven la mayoría de los chilenos. Y si uno lo lleva al tema de las pensiones es peor aún, porque están muy por debajo de la línea de la pobreza. Entonces uno ve que el gobierno está tratando de solucionar la crisis con parches siendo que debiera haber un cambio profundo de prioridades y una reasignación de presupuesto de la que se está proponiendo hasta ahora.

– ¿Y podrá haber un acuerdo parlamentario para lograr ese crecimiento progresivo?

– Yo estoy disponible para llegar a los acuerdos que apunten en esa dirección. Pero se requiere de la iniciativa del Ejecutivo. El problema es que hasta el momento el gobierno no ha mostrado esa disposición y los parlamentarios de derecha y algunos de la ex Nueva Mayoría han acompañado esa línea. Entonces acá no todos estamos planteando lo mismo. Yo entiendo hay una crítica transversal a la política, pero habemos algunos que venimos planteando estos temas desde hace bastante tiempo. Entonces creo que es importante que el gobierno entienda que se requieren cambios más profundos y que la agenda social planteada por el Presidente Piñera es insuficiente. Y que el pueblo lo ha manifestado así.

– ¿Ya salió la acusación constitucional contra el ex ministro Chadwick, cree que saldrá una contra el Presidente de la República?

– “Yo estoy viendo la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior Chadwick porque tengo la convicción de que no podemos permitir que haya impunidad en materia a las graves violaciones a los derechos humanos que hemos visto durante las últimas semanas en Chile. Estamos hablando de muertos, de violaciones y abusos sexuales, de más de 150 personas que han perdido total o parcialmente la visión. Me parece que debe asumirse una responsabilidad política. Yo estoy dedicado a eso. Se está discutiendo, pero seguramente voy a ser el diputado interpelador”.

– ¿Y qué pasó con la acusación contra el Presidente de Chile? ¿No tiene responsabilidades que asumir en materia de derechos humanos?

– “Eso se ha planteado, se está trabajando pero no se ha presentado todavía. No es algo que esté trabajando yo en particular en este momento, pero es algo que se está viendo y durante la próxima semana debería haber novedades. Tengo entendido que hay abogados de diferentes bancadas de los partidos de oposición trabajando en ello”.

– Cuando se votó la reducción de la dieta parlamentaria se dio en conjunto con la idea de reducir el número de parlamentarios. ¿Por qué votó que no?

– “Porque eran dos proyectos que no tenían nada que ver el uno con el otro. Yo estoy abierto y así lo he señalado, a discutir la reducción del número de parlamentarios y de hecho hemos propuesto que haya un Parlamento unicameral, lo que implicaría una sustantiva reducción del número de parlamentarios.

– ¿Y en materia de reelección?

– Para nosotros el límite a la reelección tiene que ser sin letra chica. Y se está discutiendo que la medida no afecte a los parlamentarios actualmente en ejercicio y que además permita el cambio de distrito para empezar el conteo de nuevo. Y acá no puede haber trampa, no puede haber letra chica, tiene que operar incluido los parlamentarios en ejercicio, por lo tanto hay muchos parlamentarios que no podrían repostular. Esto tiene que operar ipso facto y sin cambios de distritos o de circunscripción. Además nosotros como Frente Amplio hemos decidido que independiente de lo que diga la ley no vamos a estar más de dos períodos en un cargo.

– ¿Pero podrían ser dos de diputados más dos de senador?

– Eso sí.

– ¿Desde su perspectiva, cuál debiera ser el anuncio con el cual podría calmarse esta crisis social por la cual estamos atravesando?

– “Yo creo que hay dos dimensiones. En las urgentes hay que avanzar en un cronograma que aumente la pensión mínima equiparándola al sueldo mínimo. Lo que pedimos es que se avance en fechas concretas donde se equiparen. Hoy eso equivale a 3,4 puntos del Pib (Producto Interno Bruto). Creemos que hay que hacer un esfuerzo para un cambio presupuestario que apunte en esa dirección. Lo mismo con el sueldo mínimo, con apoyo a la Pymes, pero no con subsidio a las grandes empresas. Terminar ya con la colusión de los precios de los medicamentos. Hay que congelar las tarifas de los servicios básicos y tiene que haber transporte público para los adultos mayores. Además algo que hoy no cuesta dinero, es la condonación de las deudas de las Pymes, como se ha hecho con las grandes empresas. Respecto a las medidas de largo plazo, es imperativo que el pueblo decida una nueva Constitución, la que no puede resolverse solamente en una discusión en el Congreso.

– ¿Qué le parece el recurso presentado al Tribunal Constitucional, acusando a nueve diputados comunistas y tres del Frente Amplio de incitar a la alteración del orden público?

– “Yo jamás desde ningún punto de vista he incitado a la violencia. Estoy preocupado de colaborar en las soluciones a la crisis del país. He apoyado activamente las movilizaciones porque me parece que en este momento hay que estar al lado del pueblo chileno que se moviliza y no de quienes quieren que las cosas sigan igual. Y me parece lamentable que algunos crean que esto se soluciona destituyendo parlamentarios.

– ¿Pareciera que hay sectores que insisten en los actos de violencia para crear un clima de desestabilización, cómo cree que se puede terminar con esto?

– Esto no se soluciona como dijo el Presidente (Piñera) con más leyes de represión. Esto terminará con una salida política. En la medida en que no haya una respuesta política del gobierno las movilizaciones van a seguir. La mayoría de la gente no quiere la violencia. Yo no quiero la violencia. Y la principal violencia que ha habido en nuestro país es el tener que vivir con pensiones de miseria, un sueldo mínimo que no alcance para llegar a fin de mes, que el 70% de los chilenos estén endeudados, por eso hay una explosión de rabia muy grande. Evidentemente no queremos saqueos ni incendios, pero para que paren se necesita urgente la nueva agenda social y una Constitución decidida por el pueblo de Chile y no queden en impunidad la violación de los derechos humanos.