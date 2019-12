Diputado Gabriel Boric tras funa: “Que la violencia nunca amedrente a la convicción”

“Que el miedo nunca le gane a la esperanza. Que la violencia nunca amedrente a la convicción. Seguimos”.

Así lo expresó en sus redes sociales el diputado magallánico Gabriel Boric al referirse a la funa de la cual fue objeto el viernes pasado.

Ese día por la noche comenzó a circular en redes sociales un video que mostraba la funa que sufrió Boric en Santiago. El parlamentario fue increpado por manifestantes en el Parque Forestal, mientras se encontraba sentado en una banca con una mujer.

Los detractores que se acercaron, a los gritos lo acusaron de “haber vendido al pueblo” y que “mucha gente te creyó”, entre otros emplazamientos. Tras unos minutos de tensión, en la que le lanzaron agua y algunos objetos, Boric se retiró del lugar, bajo insultos.

En sus redes sociales como Instagram y Twitter, el parlamentario expresó después del hecho.

En un posteo, escribió: “Agradezco muchísimo la preocupación y cariño. Infinito. Funas son inaceptables, y la solidaridad y la empatía son valores que hacen que todo valga la pena. Pero no olvidemos que hay quienes lo están pasando mucho peor y tienen menos exposición. Un abrazo firme”.

Aunque no quiso referirse al tema con El Magallanes, en La Tercera opinó sobre el episodio que le tocó vivir. “El movimiento social que se ha manifestado en Chile es muy heterogéneo y hay un sector que tiene mucha rabia contenida por muchos años y que se queda en la agresión. Hay momentos en que se expresa de esta manera, que es lamentable porque no permite el diálogo. Esto no puede inhibirnos a seguir estando en la calle y seguir defendiendo con mucha fuerza nuestras convicciones de que hay que dialogar con quien sea necesario, pero no por amenazas, intimidaciones o agresiones yo voy a dejar de hacer mi pega. En lo humano es triste porque cuando no se puede argumentar, lo que prima es la agresión y eso no beneficia a nadie”, profundizó.

Sobre los costos personales que le han significado sus últimas decisiones en el Congreso, reconoció que han sido meses difíciles, pero no solamente para él. “Pienso en alguien como Fabiola Campillay o Gustavo Gatica o las mujeres que fueron abusadas sexualmente, o en las 200 personas que sufrieron lesiones oculares y ponerse a hablar de cómo uno lo ha pasado frente a hechos como esos, es casi de mal gusto”, reconoció, para concluir que “es parte de estar en política y hay momentos en que hay que tomar decisiones que pueden traer costos”.