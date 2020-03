Diputado Gabriel Boric y municipales 2020: “Me gusta Arturo Díaz como candidato a alcalde de Punta Arenas”

El parlamentario magallánico del Frente Amplio reconoció que, como Convergencia Social, se ha planteado la posibilidad de que el actual concejal de la capital regional sea la carta alcaldicia para el próximo proceso eleccionario del 25 de octubre.

El diputado Gabriel Boric hizo un alto en su agenda para hablar de uno de los temas que atañen al recientemente reconocido partido político, Convergencia Social.

Y en ese sentido uno de los desafíos como colectividad son las próximas elecciones municipales del 25 de octubre.

Ante esto, el diputado magallánico acotó que han intercambiado opiniones sobre quién debería ser el candidato alcaldicio de Punta Arenas: “Se ha hablado, porque esto se tiene que confirmar pronto. Como Frente Amplio vamos a presentar una alternativa a la alcaldía, no sólo en Punta Arenas, también en otras comunas de la región”.

Además, Boric agregó que “en Punta Arenas ha expresado su voluntad el concejal Arturo Díaz y esto tiene que zanjarse colectivamente en las próximas semanas”.

– ¿Es el candidato más idóneo para el desafío?

“Me gusta Arturo Díaz como candidato a alcalde de Punta Arenas, ha hecho una tremenda pega como concejal, es una figura cada vez más reconocida por la comunidad tanto por su trabajo como concejal como enfermero, pero hay que seguir los procedimientos y conversar con los aliados para oficializar esta discusión”.

– ¿Se podría decir que es su candidato?

– “No es mi decisión exclusiva, pero para mí es el candidato en este momento, pero es una decisión colectiva”.

Dichos de Bianchi

El senador independiente Carlos Bianchi había señalado que el diputado Gabriel Boric y la senadora Carolina Goic querían sacarlo del Senado por el proyecto de ley que busca limitar la reelección en cargos públicos, emplazando fuertemente a Boric por esta iniciativa.

Ante esto, el diputado del Frente Amplio dijo de forma enfática que “lo del senador Bianchi es vergonzoso, porque las leyes no se hacen con nombre y apellido. El senador -quien, además, aseguró en su oportunidad que no se iba a volver a postular- tiene que entender que los límites a la reelección que se están discutiendo operan para todos los parlamentarios, no sólo para él. Por lo tanto, ésta no es una ley para sacar a Carlos Bianchi del Senado, sino que es una ley para mejorar nuestra democracia”.

Boric agregó: “Todos los fantasmas que tiene, lo invito a que los deje de lado y que se preocupe por cómo mejoramos nuestra democracia. Es más, los parlamentarios del Frente Amplio nos hemos impuesto un límite ético más exigente que el de la ley y hemos señalado que ninguno de nosotros estará más de dos periodos en el cargo, así que le pido que el senador Bianchi sea un poquito más serio frente a este tema”.

– El senador Bianchi también te acusó de pretender un sillón senatorial. ¿Es eso verdad?

– “No es una decisión tomada, pero hoy no estoy preocupado de elecciones, estamos en la mitad del mandato, hay muchas demandas sociales que son importantes, de seguir trabajando en el proceso constituyente y no estoy pensando en una eventual futura elección. Así que el senador tiene que entender que la política no gira en torno a él, porque la democracia en Chile es mucho más grande que él o que yo”.