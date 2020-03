Directivos de la Corporación Municipal fueron cuestionados en materia de Educación y Salud

Una tensa sesión de Concejo se desarrolló ayer en la tarde en el municipio. La presencia de directivos del Colegio de Profesores, que reclamaron sobre ciertas explicaciones que se dieron, y los cuestionamientos de algunos ediles a los representantes de la Corporación Municipal, marcaron la jornada.

Primero se consultó a la Cormupa sobre las acciones que se tomaron tras conocerse el resultado de un sumario, que establecía que personal de aseo de una empresa externa era responsable de la pérdida de un espirómetro en un consultorio. Concejales como Verónica Aguilar y Daniela Panicucci repudiaron que de parte de la Cormupa se haya enviado una carta reclamo, cuando lo que correspondía era iniciar acciones legales.

Más cuestionamientos hubo en los puntos relativos a educación. El concejal Mauricio Bahamondes, que lidera la comisión respectiva, planteó que “hasta ayer (martes) teníamos claridad que había establecimientos que no habían cumplido con las cuatro horas semanales de Historia y Educación Física; recién ayer se estaba instruyendo a los directores, porque en algún momento se les habría permitido tomar la determinación de si se aplicaban las horas de historia de libre disposición y hubo directores que decidieron no aplicarlas, lo que transgrede el compromiso establecido por el alcalde en junio. Finalmente, el tema de la titularidad de las horas de extensión va a generar un problema enorme, si es que esas horas son entregadas a otros profesores”

A estas críticas se sumó el dirigente del Colegio de Profesores, Enrique Velásquez: “Tenemos antecedentes de que en los colegios estaban esos ramos como materias optativas, tal como había determinado el ministerio, desconociendo la resolución del Concejo. El Liceo Industrial, el Insuco y el Liceo Luis Alberto Barrera no lo tenían; me imagino que debió haber otra orden que haya dicho que la tengan que incorporar, pero eso no estaba hasta ayer (martes) y es necesario hacer la aclaración porque aquí se viene a tergiversar la verdad”.

El alcalde Radonich salió al paso de los cuestionamientos: “Quiero dar todas las garantías de que las horas de Historia y Educación Física se están desarrollando con normalidad. Hubo un problema de interpretación en un colegio. Respecto de los reemplazos, en educación hablamos de horas lectivas y no de profesores, que indican cuántas materias son pasadas a los alumnos. Lo único que señalé es que se iban a incorporar dos personas, de Matemáticas, en el Liceo Luis Alberto Barrera, que tuvo muy baja cobertura de materas de primero a cuarto medio. Vienen de una fundación que trabaja hace veinte años en distintos colegios, con profesionales de apoyo para subir el nivel”.