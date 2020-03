Director regional del SML: “territorialidad de difícil acceso” se refleja en tardanza de pericias y resultados

Señaló que si bien “falencias no existen” hay muchos temas a mejorar.

El nuevo director regional del Servicio Médico Legal, René Castro Cid, dijo que la territorialidad de difícil acceso que tiene la región se refleja en la tardanza que muchas veces se produce a la hora de efectuar pericias o entregar resultados de laboratorios.

Sobre cuál es el “diagnóstico” que puede entregar de su servicio (asumió el pasado 8 de enero), René Castro Cid dice que “en general falencias no existen”, lo que no significa que no hayan necesidades. “Estas son un factor constante dentro de los planes de mejora de nuestro servicio. En el caso de la región, se está continuando con las gestiones iniciadas el año pasado para adquirir nuevos equipamientos, como los cromatógrafos de gases de alcoholemia, que van a permitir tener exámenes de manera mucho más rápida en relación a las técnicas que se ocupan actualmente”. Hoy los resultados son enviados a Santiago para ser corroborados.

Sobre los principales problemas advertidos, Castro menciona que Magallanes “es una región que tiene una territorialidad de difícil acceso. Sobre todo en provincias como Tierra del Fuego yAntártica se retarda muchas veces el poder desarrollar peritajes, fundamentalmente autopsias”.

Bajo esta preocupación, el profesional indicó que se encuentra en una fase de evaluación donde se está analizando cómo abordar el problema de la accesibilidad por medio de la optimización del uso de medios de transportes disponibles y colaboración con los organismos de salud existentes en cada localidad.

Otro problema observado tiene que ver con la falta de un profesional de psiquiatría, cosa que “nos genera problemas para poder hacer pericias psiquiátricas. Estamos a la búsqueda de un profesional que se interese a trabajar con nosotros y estamos viendo un plan de contingencia que esperamos que pueda resultar lo antes posible para poder volver a hacer esas pericias que en este momento no podemos realizar”.

Asimismo, mencionó que otros dos objetivos que tiene para el SML son mejorar el vínculo con la comunidad para que conozcan mejor el trabajo que desarrolla el servicio e incrementar la dotación con más peritos y más horas de técnicos.

Caso Hércules

Consultado sobre la tarea que ha venido desarrollando su servicio en el caso del Hércules C-130, René Castro explicó que el rol del SML de Magallanes ha sido el de enviar muestras de tejidos recuperados del incidente a su par en Santiago para análisis, junto con muestras de ADN de familiares de las víctimas para su comparación. Además, se ha coordinado con otras ramas del SML en regiones para también obtener muestras de los familiares de aquellos fallecidos que se encontraban de visita en Magallanes.

Castro agregó que hoy se continúa trabajando junto con Fiscalía y SML en la tragedia aérea ocurrida en diciembre pasado.