Directora regional (s) de la Junji, Marisol Villegas: “Nuestras educadoras iniciarán la próxima semana capacitaciones para trabajar con las familias en la contención emocional”

La celebración de medio siglo de existencia siempre es un acontecimiento, más para una institución como la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que vela por la educación de los niños en sus primeras etapas de vida. Pero este aniversario no pudo llegar en peor momento, producto del avance del coronavirus, que ya en Magallanes tiene a 429 personas infectadas, según el más reciente informe del Ministerio de Salud.

En este sombrío escenario, la Junji no desea que el aniversario de su labor pase inadvertida, más aún porque a pesar de la cuarentena total que se mantendrá por una semana más en Punta Arenas, sus educadoras continúan trabajando en la búsqueda de estrategias para ayudar a los padres y apoderados en la atención de los más pequeños. La directora regional (s) Marisol Villegas, quiso destacar que este aniversario, que se celebra el 22 de abril, sirve para hacer un reconocimiento a la labor histórica que han cumplido sus funcionarios. “La Junji cumple 50 años, 48 en Magallanes y partió como una institución de ayuda a los niños desnutridos, donde lo importante era su alimentación; con los años fue mutando y ahora somos un referente en educación parvularia, con diferentes proyectos e innovando”, valoró en primer lugar.

La Junji en Magallanes cuenta con 18 establecimientos de administración directa: 12 en Punta Arenas, tres en Natales, dos en Porvenir y el último en Puerto Williams y atiende, de manera presencial a 1.250 niños aproximadamente, aunque con los programas alternativos, la cifra aumenta a más de 2 mil. Cuentan con casi 600 funcionarios, “que tienen el plus de que todos pasan por capacitaciones; este año estamos en una situación distinta, pero como institución educativa, nos comunicamos a distancia, todos desde sus casas, y aunque al principio costó un poco, el 100 por ciento de la oficina está con trabajo remoto y en la parte administrativa, está andando sin problemas”, destacó.

Pero evidentemente, es el trabajo con los niños el que no pueden realizar, más en esta etapa de la vida en que están en una edad de constante descubrimiento: “Estamos trabajando el tema de la atención directa, cómo nos comunicamos con las familias, entrega de canastas familiares con la Junaeb y la vacunación, que para nosotros es muy importante. Nos estamos comunicando por Facebook Magallanes, donde las educadores publican material que registran en sus casas con sus hijos; trabajamos temáticas como cuentos, problemas lógico-matemático que estamos transmitiendo por Facebook e ITV, todos los días”.

Esto, de acuerdo a las particularidades que presentan los niños en cada nivel, porque “en sala cuna menor ahí se trabaja directamente con las familias el aprendizaje; en medio menor requieren de más espacio, correr, y ahora es complicado. Por eso, la educadora del nivel es fundamental para crear actividades distintas; estamos en ese proceso de crear estrategias”.

Otro aspecto que desarrollarán en Junji es la contención de las familias en tiempos de crisis, “un tema nuevo para nosotros, así que nos estamos preparando, nuestras educadoras iniciarán la próxima semana capacitaciones para trabajar con las familias en la contención emocional. Cuando empezamos con esto, pensábamos que nadie iba a querer capacitarse, pero todos los días son cinco, diez funcionarias nuevas que quieren capacitarse y eso me enorgullece, porque están comprometidas con el trabajo”.

En esa línea, Villegas se refirió a la posibilidad planteada por el Ministerio de Educación, de retornar a las clases presenciales el 27 de abril, siempre que la autoridad sanitaria lo determine: “Esta pandemia nos está dejando lecciones distintas todos los días: por ejemplo, hace dos semanas, todo el mundo pedía cuarentena total, y resulta que hay 10 mil permisos para salir. Entonces hay que ir evaluando día a día y creo que el Ministerio de Educación lo está haciendo y nosotros vamos a seguir el lineamiento que nos indiquen; pero esto es un aprendizaje para todos, ojalá bajen los niveles de contagio, pero si la gente sigue saliendo, esto no va a resultar, más con niños y ese es mi llamado, porque ayer tuve que salir a una emergencia dental y me tocó ver en el centro a gente con niños en la calle, y eso no puede ser; los principales protectores de los niños son los padres”.

Proyectos

En cuanto a recintos, la directora (s) indicó que el jardín en la Avenida Costanera se encuentra en etapa de licitación, y que esperan que a fin de año esté terminado, mientras que en Puerto Williams cuentan con un jardín terminado, en etapa de recepción, la que se ha demorado por la contingencia, y en Cerro Castillo se está construyendo otro establecimiento.

Marisol Villegas destacó la infraestructura con la que cuentan, como el Centro Integral de Juegos y Movimiento, Cijum, “un centro interactivo único en América y al que estamos tratando de sacarle todo el provecho posible, y donde los niños van a jugar y aprender. Además estamos en convenio con Integra, y por eso, todos los niños tienen posibilidad de trabajar en este recinto, que es referente en educación parvularia”.