Directores de colegios particulares plantearán inquietudes respecto a la vuelta a clases al seremi de Educación

La decisión del gobierno de retomar las clases de manera presencial para el mes de mayo, aún sin fecha definida, sigue generando opiniones en las comunidades educativas. Es así como los directores de colegios particulares y particulares subvencionados tendrán hoy, una reunión virtual con el seremi de Educación, Rodrigo Sepúlveda Tagle, para exponer sus inquietudes.

Algunos de ellos adelantaron que mientras no estén aseguradas las condiciones de salud para los estudiantes, profesores, directivos y auxiliares, ven casi imposible un retorno a las actividades presenciales en el corto plazo. El director del Colegio Charles Darwin, Patricio Yutronic opina que “si a mí me obligan a volver en una fecha que como comunidad educativa no estamos de acuerdo, es difícil que volvamos. Y es algo que no digo solamente yo, todos los colegios particulares subvencionados tenemos un planteamiento similar. Esto es complicado, porque como nadie tiene certeza de cómo se está desarrollando este virus, quién lo tiene y quién no. Si tuviera la posibilidad, vuelvo hasta el segundo semestre y antes estaría con clases online. Se habla de que será gradual, pero no me imagino a todos en mi colegio con mascarillas, el metro de distancia, los niños hasta séptimo básico, los colegios estamos con los espacios justos en capacidades y es difícil mantener la distancia en los niños. No es un tema fácil de resolver”, opina Yutronic.

También adelantó lo que presentará en esta reunión la directora del Colegio Miguel de Cervantes, Alejandra Velasco, que también expresa su desacuerdo por este pronto regreso a clases anunciado por el Mineduc. “Las condiciones no están. Si vamos a tener que entrar gradualmente, tendremos que cambiar las costumbres. Imagínate un niño de primero básico con mascarilla, cómo le vas a decir que no juegue, qué pasa con las clases de Educación Física. Siento que las regiones que tienen menos contagio, deben ser las primeras en volver, no ingresar en un 100% porque hay que ver cómo se comporta la población, porque ya nada será como antes”.

La directora recalca que no se deben tomar decisiones apresuradas en esta materia, como volver a suspender las clases después de un hipotético retorno, por un tema de planificación. “Las comunidades educativas como mínimo trabajamos con 500 personas, estudiantes, profesores, familias, qué pasará con el transporte escolar, ¿van a sanitizar todos los buses, cuál será el protocolo? ¿Qué pasa con las clases de Educación Física? ¿Qué pasará con los recreos? Hay harto que ver. Vamos a estar en pleno invierno, sin vacunas, nos piden ventilar cada 45 minutos con cambios de temperatura, ¿dónde los dejo?”, cuestionó Alejandra Velasco, como adelanto de lo que presentarán hoy al seremi de Educación.