Dirigenta vecinal se encontró con una familia que llevaba seis días sin comer

Las carencias y necesidades que está dejando la pandemia en muchas familias tiene dimensiones insospechadas.

En salud la llamada primera línea de trabajo la ostenta el personal médico de los hospitales.

En las poblaciones, los dirigentes sociales. Son ellos los que conocen las carencias de la gente del barrio.

Una de estas personas, que por décadas ha llevado la causa social, es Luisa Quezada Ampuero, actual presidenta de la junta de vecinos Nº22 Mateo de Toro y Zambrano.

Ahora está promoviendo la campaña “La 18 ayuda a la 18”, que organizan a través del Comité Pro Adelanto.

Este sábado 13, entre las 14 y las 21 horas, anhelan reunir la mayor cantidad de alimentos y artículos de aseo para poder armar canastas y entregarlas a los más carenciados del barrio.

El punto de acopio será el patio de la Octava Compañía de Bomberos, y si alguien quiere coordinar una ayuda antes lo puede hacer llamando a los números 9-85942240 o al 9-85510478.

“Seis días sin comer”

Luisa Quezada colaboró primero con sus vecinos de la unidad que dirige. A través de un trabajo de “hormiga”, respaldado por mucha gente, logró reunir alimentos para entregar 60 canastas.

Pero no sólo llevó ayuda a gente de su sector, sino también a la población Nelda Panicucci, “donde me encontré con una familia con niños que llevaban seis días sin comer, estaban a puro té, y los pequeños no pueden entender que el padre está sin trabajo. Casos como estos hay muchos. Es impresionante la pobreza que está quedando al descubierto”.

La autoridad no siempre sabe dónde están los verdaderos requerimientos de la gente, “por eso decidimos tomar el toro por las astas, recolectar alimentos y hacerlos llegar a la mayor cantidad de gente posible”.

Por eso esta campaña, que aglutina a todas las juntas de vecinos del barrio 18 de Septiembre. En los negocios y locales comerciales van a dejar cajitas, tipo alcancías para quienes deseen donar dinero.

“La situación la vemos muy complicada”, indicó la dirigenta social, quien de paso agradeció el apoyo del ex jugador de fútbol profesional, Mauricio Aros, que grabó un video de apoyo a esta campaña, y decidió apadrinar a dos adultos mayores, de 85 y 89 años de edad, a quienes ya envió una primera ayuda.