Dirigente de “toma” de sitio fiscal en Puerto Natales, ante anuncio de medidas judiciales: “Los problemas sociales no se enfrentan con acciones legales, los jueces no construyen casas”

Las autoridades en Puerto Natales anunciaron acciones legales para lograr el desalojo de las alrededor de 30 familias de la toma “31 de Diciembre”, ubicada en la parte posterior del estadio municipal Víctor Bórquez Miranda, ocupación que se realizó a fines de 2017 en un terreno fiscal.

El martes recién pasado en el salón de la biblioteca pública se realizó un encuentro entre los vecinos en toma y las autoridades provinciales, integrados por la gobernadora Ana Mayorga, el alcalde Fernando Paredes y los concejales Francisca Molinet, José Cuyul, Daniel Córdova y Alfredo Alderete.

El encuentro tuvo por objeto informarles a los vecinos que existía un compromiso de abandonar el lugar el 31 de mayo pasado para la ejecución de un proyecto de construcción de la sede “Gente de Mar”.

Paredes dijo que tendrán que iniciar las acciones legales para denunciar la toma ilegal. El jefe comunal indicó que “ellos saben que este proyecto (construcción de la sede) lo venimos trabajando hace más de tres años, saben que llegó el momento de licitar este obra, y he venido a plantearles a todos quienes están en la toma, que el municipio ya no puede seguir esperando. Tenemos que iniciar una acción judicial, una denuncia ante la Fiscalía por usurpación de terrenos, eso es lo que corresponde, aquí ya no estamos pidiendo un desalojo, pero sí estamos ejerciendo una acción legal”. Lamentó que se tenga que llegar a tribunales de justicia, cuando el municipio siempre tuvo la disposición de esperar.

Además, Paredes explicó que los pobladores están conscientes de la situación y entienden que los plazos han llegado a su término y que el municipio y las autoridades han puesto toda la atención al tema, dejando de manifiesto que como autoridad quiso comunicarles de cara a los pobladores sobre la decisión que ha adoptado el municipio para iniciar las acciones judiciales.

No habrá ayuda

En tanto, la gobernadora provincial Ana Mayorga también les comunicó que durante la próxima semana deberá entregar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. Fue enfática en señalar que la gobernación provincial no va a entregar ningún tipo de ayuda a la gente que se encuentra en la toma, debido a que no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo. “Desde el día uno de nuestro gobierno hemos siempre transparentado nuestra información, hemos abierto las puertas para conversar con cada uno de ellos para que hagan abandono del terreno de manera voluntaria, pero más allá de eso, la gobernación provincial no puede comprometerse a entregar ningún tipo de ayuda ni beneficio para esta gente que está en toma”.

Llamado a la prudencia

Por su parte el dirigente de la toma “31 de Diciembre”, Sergio Painel, manifestó que “nosotros siempre hemos señalado que nuestra intención no es quedarnos en dicho lugar. Siempre hemos planteado soluciones, entre ellas comprar con nuestro dinero el terreno donde construir a futuro nuestras nuevas viviendas”.

Indicó que “las autoridades no han logrado entregar una solución al grave problema habitacional de la comuna. Esa es su responsabilidad. Sin embargo, nosotros estamos abiertos a ayudarles, comprando el terreno para darle solución a familias sin hogar”.

Painel expresó que “no es fácil para una familia vivir con sus hijos pequeños en una toma. No es ningún privilegio”.

Por ello llamó a las autoridades a tener paciencia y actuar en forma sabia porque “los problemas sociales no se enfrentan con acciones legales, sino con respuestas políticas que nacen de buenas autoridades. Los jueces no construyen viviendas. Es lamentable el espectáculo que a veces dan los políticos, porque siempre andan evadiendo sus responsabilidades”.