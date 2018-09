Dirigente Francisco Alarcón Navarro, en romería a 45 años del golpe militar en Magallanes: “El Estado no está reconociendo las violaciones que hubo en dictadura a los derechos humanos”

Evocando a la memoria de todos aquellos familiares, seres queridos y amigos que fueron víctimas de la dictadura cívico militar chilena, diversos representantes de agrupaciones de Derechos Humanos se congregaron la tarde de ayer en la plaza que lleva el mismo nombre, ubicada en Avenida Colón, para trasladarse a pie por las principales arterias de Punta Arenas y finalmente concluir en el Cementerio Municipal Sara Braun con una romería en el memorial emplazado al interior del camposanto.

En la instancia, Francisco Alarcón Navarro, presidente de la Agrupación de Ex Presos Políticos y Familiares, sostuvo que “la memoria sigue siendo parte de los temas vigentes y actuales, pero actualmente se está tratando de no solamente dar vuelta la página, sino que también de justificar lo injustificable. O sea, que hoy día tengamos a la Corte Suprema liberando a criminales condenados por delitos de lesa humanidad nos parece totalmente aberrante, es una señal grave política y social porque significa que este poder del Estado no está reconociendo las violaciones permanentes que hubo en dictadura a los derechos humanos”.

El homenaje a las víctimas fue amenizado con la presentación de algunas emotivas expresiones artísticas, como la interpretación de la canción Tres versos para una historia, del conjunto Illapu, por el cantautor Julio Argentino Díaz, y la entonación de la Cueca Sola, por Carolina Herrera, cuyos versos manifiestan la ausencia de un acompañante que corteje a una mujer, reivindicando desde el dolor y la pérdida una lucha permanente contra el olvido.

En este contexto, el ex preso político Manuel Aguilante, afirmó que “de lo que se ha avanzado ha sido muy poco, siendo que existen todos los mecanismos como para poder avanzar en el tema de derechos humanos. Son tiempos bastante difíciles, más con este gobierno”

Por último, el director regional del INDH, Cristián Figueroa, manifestó que “ha sido un año muy especial porque hoy hay distintas posiciones respecto a lo ocurrido en ese 11 de septiembre. No hay ningún contexto que explique y funde las violaciones a los derechos humanos como un ejercicio legítimo. No podemos negar ni reducir la importancia de lo que significó para el devenir de la historia nacional. Las nuevas generaciones tienen que conocer el contexto y nosotros debemos contarles y educarlos para que puedan vivir una convivencia democrática plena”.