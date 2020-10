Dirigente pide que dejen de operar empresas no esenciales por 15 días

José Hernández, del Sindicato de Tripulantes

“Estamos sufriendo las consecuencias de una mala administración”, criticó ayer el directivo del Sindicato de Tripulantes y Oficiales de Naves Especiales, José Hernández Villarroel, refiriéndose a los efectos de altos contagios que afectan a la población de Magallanes a consecuencia del Covid-19.

Por ello llamó al gobierno regional a la necesidad de privilegiar o priorizar el funcionamiento solamente de empresas esenciales. “Acá parece que se privilegia la economía por sobre la salud de las personas. Ya tuvimos la experiencia que desde los centros de cultivo y pesqueras fueron los primeros brotes. Ahora se mantiene la actividad en los centros salmoneros y la gente igual se somete a un estrés ante el riesgo de contagio”, recalcó.

Hernández reiteró que “hay empresas no esenciales que debieran dejar de funcionar. Para ello el gobierno regional con su plan de fiscalización debiera establecer cuáles son las empresas esenciales y cuáles no. A partir de allí que las empresas no esenciales cierren o dejen de operar por quince días, pero que sea un cierre total. Y si hay que cerrar los bancos que también se haga”.

El dirigente sindical dijo que el sector público y privado debieron haber establecido algún plan que permita postergar pagos o diferirlos por un periodo determinado y que al menos por quince días la población pueda mantenerse en casa en cuarentena y sin la obligación de salir a pagar o realizar otros trámites.

Precisó que mientras no se detengan los compromisos igualmente es difícil que muchas personas puedan desligarse de sus compromisos y que acá se requiere del apoyo de todos los sectores para salir adelante. “Acá los cambios tienen que venir de las grandes empresas y no incurrir en una especie de chantaje con los empleos”, expresó.