Dirigentes del barrio Sur esperan que municipio o gobierno concreten proyecto de complejo deportivo

En términos netamente futbolísticos, los dirigentes de la Asociación de Fútbol del Barrio Sur esperan que, tanto la Municipalidad de Punta Arenas como el gobierno regional, dejen de tirarse la pelota de un lado a otro, y concreten el gol, que en este caso sería la construcción del proyecto de un complejo deportivo para el sector. El presidente del organismo, Jorge Haro; el vicepresidente, Rodrigo Vidal; y el tesorero, Juan Contreras; asistieron a la reunión de la Comisión de Deporte de la municipalidad, que es presidida por el concejal Germán Flores, y en donde el encargado de la Secretaría Comunal de Planificación, Juan Carlos Oyarzún, presentó el proyecto Complejo Deportivo Barrio Sur.

La iniciativa contempla la construcción de un gimnasio y una piscina, de administración municipal, una cancha nueva de fútbol con graderías, baños e iluminación, las que serán administradas por la Asociación Barrio Sur. Además, el plan incorpora la reparación de pisos, graderías y otras instalaciones del gimnasio existente. En tanto, la cancha actual se dividirá en dos para ser destinadas a las series menores y que serán administradas por la asociación deportiva.

El gimnasio más la piscina tendrán una superficie de 4.354 metros cuadrados y una capacidad para 1.400 asientos de tribuna fijas en gimnasio más 146 en la piscina. Los estacionamientos se ampliarán a 190 vehículos y el edificio tendrá una estructura bioclimática o similar. En total, el proyecto contempla una inversión de $6.911.425.000.

Pese a ello, aún no están resueltas las discrepancias con el gobierno regional, que habría presentado un proyecto similar a fines de noviembre, por lo que el municipio no contaría con el comodato de estos terrenos para llevar adelante el plan. Una situación que los directivos del barrio Sur esperan que se solucione a la brevedad.

“Es un proyecto que nosotros conocemos, es lo que se viene hablando todo este tiempo y esto le corresponde a una conversación entre IND y el municipio de Punta Arenas; nosotros estamos ‘en la mitad del sandwich’ en ese sentido. Lo positivo es que se quiere construir en el barrio Sur y eso nos tiene felices y contentos, estamos agradecidos del intendente y el alcalde porque por fin vamos a tener cancha, ahora no sé si en enero, febrero, marzo, va a salir esto, pero habrá cancha, gimnasio nuevo”, declaró el presidente de la Asociación de Fútbol del Barrio Sur, Jorge Haro.

El dirigente insistió en que esas diferencias no son resorte de ellos, y solamente esperan que el proyecto pueda concretarse, pues es un anhelo que han manifestado por años: la de tener un complejo deportivo en ese sector. “Diferencias hay, pero son temas que deben subsanar entre ellos y después nos vamos a sentar con el que hará finalmente el proyecto, para afinar detalles. Lo positivo es que la gente de la Asociación de Fútbol de Barrio Sur es la que ganará con esto de poder crecer. Bordeamos las 4 mil personas en juvenil y adulto, y el sector sur bordea las 70 mil, 80 mil personas, y vamos a tener un gran complejo para la gente del sector sur, eso es lo importante”, concluyó.

Esperan nuevo

gobierno

El presidente de la Comisión Deportiva del municipio, Germán Flores estima que esa situación se resolverá en la próxima administración del Instituto Nacional de Deportes, a partir de marzo. “Es importante que los futuros dirigentes del IND cedan este comodato y que de una vez por todas, la municipalidad cuente con un recinto de esta naturaleza. Ojalá se defina rápido, creo que esta actual administración no lo va a definir, por lo tanto hay que esperar la entrada de las nuevas autoridades en marzo y esta obra puede ser una de los 500 años del estrecho de Magallanes y que les dejemos esto a la gente del barrio Sur”, manifestó.

Para Flores, “lo que he dicho a los dirigentes es que no importa quién ponga el ladrillo, lo importante es que se haga la obra, que debe pasar para que nosotros como municipio tengamos una infraestructura que podamos administrar. Ellos están claros que, si se ejecuta este proyecto, van a administrar las canchas, pero hoy, la Municipalidad de Punta Arenas, y lo digo como presidente de la comisión de deporte, tenemos dos recintos deportivos, que son el gimnasio de ‘La Pingüino’ y el gimnasio de la Alfredo Lorca; entonces, somos la capital de la Región de Magallanes, y da envidia sana ver cómo la Municipalidad de Natales administra un campo deportivo, en este caso un polideportivo de lujo, de excelencia, y por lo tanto, tenemos que avanzar en esa materia”, concluyó.

Este plan se ajusta a la idea que tiene el alcalde Claudio Radonich de desarrollar el sector sur de Punta Arenas, por lo que defendió este proyecto: “Quedó claro que la municipalidad presentó un proyecto en junio, que cumplió con cada una de las etapas que el IND nos indicó, que a última hora se informó de un proyecto que creo que no existe. De hecho buscamos en el banco integral de proyectos, porque nuestro proyecto tiene un número y no hemos encontrado nada, hace diez días que lo revisamos. Entonces para mí lo importante es que haya un gimnasio y una piscina en el sector sur de Punta Arenas. El concepto de equidad territorial se nota en estas cosas”, insistió Radonich, que espera reunirse con el intendente Jorge Flies, una vez que éste regrese de sus vacaciones, para mostrarle este proyecto.

