Dirigentes natalinos calificaron como “tardías y superficiales” medidas anunciadas por Piñera

Dirigentes de diversas organizaciones sociales y políticas de Puerto Natales calificaron como tardías y superficiales las medidas anunciadas por el Presidente Sebastián Piñera en su “agenda social de unidad nacional”.

El presidente comunal de la Democracia Cristiana, Patricio Gamín, primero lamentó que se haya tenido que paralizar el país y que se hayan producido hechos de violencia, con muerte de personas para que la clase política escuchara las demandas que la gente viene planteando desde hace muchos años.

Expresó que “creo que no basta con el anuncio del Presidente de la República. El país no las ha aceptado. No está de acuerdo con esas medidas y quiere un cambio más profundo”.

Por su parte, el presidente provincial del Colegio de Profesores, Ricardo Ordóñez, expresó que “el gran tema ausente fue la educación, que está pasando por una tremenda crisis de financiamiento y con una ministra ausente. Los otros anuncios son para salir del paso. Nos queda claro que el Presidente de Chile recién comienza a salir de su burbuja y se da cuenta que existe un pueblo y una ciudadanía con necesidades”.

Añadió que “se está dando cuenta (el Presidente Sebastián Piñera) que existe otro Chile, que no es el que ve a través de las ventanas del Palacio de La Moneda ni desde su casa habitación”.

En tanto, el presidente regional de la Asociación de funcionarios de Vialidad, Héctor Rabanal, calificó los anuncios presidenciales como “un saludo a la bandera y una bofetada a la ciudadanía y al movimiento social”.

Agregó que “esperábamos que la clase política tanto de gobierno como de oposición se hubieran referido al cambio constitucional. El tema de la previsión, la salud, la educación y el tema laboral pasan directamente por lo que es el cambio de la Constitución. Las medidas que anunció el gobierno no tienen sentido. Lo que buscan es lanzarle agua al incendio que ellos mismos provocaron ”.

Ayer los natalinos se manifestaron con un acto artístico efectuado en la Plaza de Armas, Arturo Prat, el cual se efectuó en un ambiente familiar y de alegría.