Dirigentes políticos relataron cómo vivieron hace 30 años el triunfo del No

La Constitución de 1980 establecía que en 1988 Augusto Pinochet debía convocar a un plebiscito que se celebraría el miércoles 5 de octubre de ese año. En la instancia, los ciudadanos podrían decidir entre dos alternativas: la opción Sí significaba la continuidad del régimen de Augusto Pinochet y el No representaba establecer plazos concretos para poner fin a la dictadura cívico-militar que había irrumpido el 11 de septiembre de 1973 y que generó una serie de profundos cambios en todos los aspectos del país, incluyendo graves violaciones a los derechos humanos. Ese año rompiendo el temor reinante cerca del 91% de las personas habilitadas para votar se inscribió en el Servicio Electoral. En total sufragaron 7 millones 251 mil 933 personas de las cuales un 55,99% se inclinó por el No y un 44,01% por el Sí.

En Magallanes, los presidentes de los partidos de la oposición relataron cómo vivieron este histórico momento.

El timonel del Partido Comunista Dalivor Eterovic recordó que era una época muy convulsionada y que por los azares de la vida le había tocado vivir cerca de donde se produjeron algunos hechos terribles como la matanza del Corpus Christi en Santiago, donde murieron 12 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en la calle Pedro Donoso en la comuna de Recoleta. “En esos años había una carga de violencia muy fuerte, lo que significaban los allanamientos, las Fuerzas Armadas en las poblaciones del sector norte y de todo Santiago en realidad. Me correspondió vivir todo eso, entonces el día del plebiscito fue muy especial, porque uno notaba en los vecinos, en las multitudes que se dirigían caminando a votar que había mucha esperanza, incredulidad, miedo, saber si esto se iba a reconocer realmente o no. Había temor de exteriorizar lo que uno pensaba, temor de saber con quien estabas conversando”.

Tenía 23 años de edad y todo terminó en una celebración hasta altas horas, con mucha alegría y tranquilidad pensando en lo que se venía. “Pero también habían muchas dudas de lo que significaba un proceso de transición, prueba de ello es que el PC no conformó parte de la Concertación. Hubo muchas diferencias posteriores en términos de establecer qué era lo que nosotros entendíamos por transición, los cambios profundos que requería el país y la prueba de todo esto es que hasta el día de hoy mantenemos una Constitución Política que garantiza que el sistema económico sea prácticamente intocable, lo que genera esta tremenda desi-gualdades y un sistema de pensiones que es una vergüenza mundial”, sentenció.

Comando Juvenil

Eugenia Mancilla Macías, presidenta regional de la Democracia Cristiana, tenía en ese entonces 22 años y fue parte del Comando Juvenil por el No. “Me preparé durante tres meses junto a otros dirigentes universitarios de la época como apoderados de mesa. El 5 de octubre, muy temprano, desde las 6 de la mañana, ya estábamos movilizados para estar a las 7 en los locales de votación. Lo viví con mucha emoción y temor también. Se estaba votando por poner fin a una dictadura muy sangrienta, muy brutal de 17 años y todos los sentimientos y acciones estaban dirigidas en superar ese momento y que se respetaran los resultados. En ese momento nosotros sólo teníamos la fe y la confianza de poder derrotar al dictador con un proceso democrático. Esto significó la movilización de todo un país, no fue el triunfo de un grupo o de los partidos políticos, sino de los hombres y mujeres anónimos que fueron capaces de derribar sus temores y acudir a los centros de votación”, puntualizó.

Mancilla rememoró que esperaron los resultados oficiales con mucho nerviosismo en el Liceo San José. Estos se dieron a conocer cerca de la 1 de la madrugada. “Existía nerviosismo en el ambiente porque cabía la posibilidad de que Pinochet desconociera el resultado, sin embargo ocurrió lo contrario y salió por la fuerza de la presión, porque teníamos además veedores internacionales. Finalmente, a esa hora se reconoció la derrota y el triunfo del No”, subrayó.

Por último, Gonzalo Bascuñán, presidente del Partido Radical, sostuvo que en 1988 tenía 16 años y que vivía en Santiago en el sector conocido como el barrio Independencia. “Recuerdo que había una alta expectación por los resultados. Alberto Cardemil se demoraba en dar las cifras y tenía la información controlada, toda mi familia estaba conectada al único televisor que había en la casa, hasta que la verdadera señal vino por parte de Fernando Matthei, quien reconoce el triunfo del No y eso fue bastante aliviador. Lo recuerdo como si fuera ayer. Recién al día siguiente se tomó consciencia de lo que ocurría y se desató la euforia. En el barrio salimos a celebrar con banderas y chapitas del No. Fue un momento de mucha alegría y de fiesta. Recordar la franja política era como una cadena nacional donde uno iba a verla y se apuraba si venía del colegio para no perdérsela”, finalizó.