Dirigentes sociales acusan que elaboración del Plan de Salud Comunal no fue consensuado

“La demanda de la comunidad es escuchar y eso no se ha hecho”. Así, con estas palabras, la presidenta de la Unión de Consejos de Desarrollo en materia de salud, Tatiana Leuquén Alvarez, se refirió a la molestia surgida frente a la falta de consenso en la elaboración del Plan de Salud Comunal que deberá ser presentado el próximo lunes.

La incomodidad nace porque este miércoles los habían convocado para revisar los diagnósticos participativos con los que se elabora el Plan de Salud Comunal. “Es una tremenda falta de respeto, no nos pueden llamar tres días antes para decir lo que se va a hacer. No hemos recibido los documentos y esta es una práctica constante”, expresó la dirigenta, lamentando que los Consejos de Desarrollo no hayan tenido los espacios necesarios, a pesar de que entregan recursos importantes a los centros de salud.

Leuquén insistió en que los diagnósticos participativos no se consensuaron y tampoco se informaron los resultados para acordar entre los ocho establecimientos de salud lo que se busca priorizar. Las tres principales demandas de los usuarios giran en torno a la salud mental, infraestructura y la entrega de medicamentos.

Puntualizó que es necesario garantizar la entrega de fármacos, mejorando la canasta, pero por sobre todas las cosas debe haber un criterio más amplio para la entrega de los mismos porque hoy no se está entregando todos los medicamentos a menos que sea un paciente crónico.