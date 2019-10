Dirigentes sociales advierten que Ley Antidiscriminación no establece medidas reparatorias y desincentiva la denuncia

Las conclusiones serán plasmadas en un informe que recogerá las opiniones de los diálogos participativos a nivel nacional.

Si bien valoran la existencia de la Ley Zamudio, que establece medidas en contra de la discriminación y fortalece las garantías constitucionales, dirigentes sociales de la comuna proponen cambios a dicha normativa, advirtiendo que no establece medidas reparatorias a las víctimas de discriminación y afirmando que se desincentiva la denuncia. Esta es parte de las conclusiones que tuvo el diálogo participativo del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, dirigido por Valeria Ponti Rissetti, quien llegó a la zona para tal efecto. El encuentro se realizó durante la tarde de este jueves, con el fin de recoger propuestas para modificar o perfeccionar la Ley 20.609.

Uno de los dirigentes que participó de esta instancia de participación fue Roberto Herrera, cofundador del voluntariado Todo Mejora Magallanes, quien valoró la realización de diálogos ciudadanos, que permitan capacitar a la ciudadanía respecto de esta normativa y con ello empoderar a la comunidad en sus derechos. Explicó que la fundación se dedica a trabajar la calidad de vida de niños y adolescentes que han tenido conductas de tipo suicida por actos de discriminación, maltrato o acoso debido a su orientación sexual, identidad y expresión de género. “y en ese sentido la Ley Zamudio viene a protegernos. Es importante recordar que aún la diversidad sexual es considerada un delito en 70 países y en 10 de ellos se castiga con la pena de muerte, pero nuestro país tiene una ley que protege”, destacó.

Sin embargo, como dirigentes sociales proponen cambios a esta normativa, especialmente lo relacionado con las multas que en este momento van a beneficio fiscal, mientras a la víctima sólo se le restituye el derecho dañado. “Hay que considerar que muchas veces hay daños colaterales por la discriminación, se sabe que una de cada tres personas transgénero ha intentado cometer suicidio producto de la discriminación arbitraria que sufren, pero, esto genera efectos graves porque lo que inhabilita para trabajar, generando un daño económico y nos gustaría que pudiese ser compensado a quienes han sido agredidos”.

Por su parte, la presidenta del Centro de Integración y Desarrollo para el Inmigrante en la Patagonia (Cidip), Johana Castillo, sostuvo que la Ley Zamudio es muy positiva porque pone regulaciones sobre un tema que se venía discutiendo desde hace años. “Sin embargo, es un cuerpo legal que tiene algunas precariedades sustanciales. Una de ella es que no establece actos de reparación para las víctimas, no plantea por ejemplo la posibilidad de asistencia jurídica y no establece mecanismos de control respecto de las medidas que se tomen”.

La dirigente explicó que no viene aparejada de una institucionalidad que se haga cargo de esta normativa. Cuestionó además el hecho de que establece multas en caso que no puedan probar el hecho de discriminación, lo que inhibe la denuncia. “Para nosotros es una tremenda dificultad que la gente comprenda cuando han sido víctimas de discriminación, entonces sin una institucionalidad que asuma el tema, que oriente a las personas, que derive a procesos de reparación, que patrocine las causas, no se va a posibilitar la denuncia por parte de muchísimas personas que son parte de la discriminación a diario, sino que atiende más a hechos de connotación pública. “Sabemos de una persona que vive en un barrio antiguo de clase media de nuestra ciudad y le han hecho llegar cartas donde le informan que van a juntar firmas para sacarla del barrio. La persona vive esa situación hace años y no ha hecho la denuncia, entonces plantear multas si no se logra probar la discriminación inhibe la denuncia aún más. Sin embargo, si la víctima logra demostrar la agresión las multas son a favor del fisco, lo que no nos parece pertinente”, dijo la dirigente.

De la misma manera, el pastor David Paillán, otro de los asistentes a este diálogo participativo, coincidió en que lo negativo de la ley tiene que ver con que, si se comprueba el acto discriminatorio las multas, que son entre las 5 y las 50 UTM, son a beneficio fiscal, en lugar de ir a beneficios de los afectados.