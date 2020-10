Dirigentes sociales critican mirada centralista para combatir el Covid en Magallanes

Con profundo descontento reaccionaron los dirigentes de la sociedad civil, tras reunirse con la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Señalan que no tuvieron las respuestas que esperaban, acusando que sigue habiendo una mirada centralista y una intención de culpar a la comunidad de los altos índices de contagios por Covid.

En un comunicado de prensa, indican que la estrategia sanitaria se mantiene en fortalecer un sistema que no da respuesta a la contingencia.

Reconocen que algunas de las medidas e intenciones que se han planteado impactan favorablemente en el medio, pero remarcan que las medidas deben ser socializadas con todos para poder internalizarlas y lograr un cambio efectivo.

“Insisten en culpar a la comunidad, no hay atisbo de asumir responsabilidad frente a una estrategia comunicacional poco efectiva y una deficiente gestión en red. Se mencionan protocolos que no se cumplen, se nos indican teléfonos de contacto, correos electrónicos para coordinarnos, informarnos y consultar y no hay respuesta”, criticaron.

Plantean que el nuevo protocolo de desplazamiento en cuanto a una atención médica, exige un respaldo que hoy no se entrega porque todo es virtual, además las condiciones de pacientes, especialmente adultos mayores, que llegando a los establecimientos de salud no portan el permiso se les niega la atención. “Hay que priorizar, es necesario atender su necesidad y ayudarles a sacar el permiso que muchas veces no saben hacerlo o simplemente no cuentan con los teléfonos para acceder”.

La declaración es firmada por la presidenta de la Unión Comunal Hernando de Magallanes, Raquel Alvarez, Consejo de Desarrollo de los Cesfam y Cecosf, Damas de Celeste, Damas de Verde (Corporación Nacional del Cáncer), Asociación de Voluntariados, Puro Corazón, junta de vecinos Nelda Panicucci, Bazinga y Agrupación Prais.