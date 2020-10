Dirigentes sociales elevarán sus demandas al gobierno central

Las respuestas entregadas por la intendenta de Magallanes, Jennifer Rojas, a los dirigentes de las organizaciones sociales que piden un cambio de estrategia regional para controlar la pandemia y facilitar el trabajo de quienes laboran de manera independiente, no los dejaron conformes y anunciaron que las peticiones las harán llegar al gobierno central.

El documento con las demandas fue entregado a la autoridad regional luego de la caravana vehicular realizada en la tarde del pasado 12 de octubre. “Ante la total negativa expresada por la autoridad, nos vemos en la obligación de escalar nuestras legítimas demandas a quienes gobiernan a nivel central, que por lo visto son quienes deciden desde Santiago lo que pasa en nuestra región, y donde al parecer se deberán discutir las reales soluciones para nuestra población”, señalan en la carta de respuesta.

Asimismo, critican que el gobierno regional les entregó una especie de cuenta pública, que pretende detallar las cifras que ya se habían anunciado en los meses anteriores por parte del gobierno. “En este punto, claramente a la luz de la realidad actual, estos montos descritos han sido insuficientes, y una de las razones principales que han provocado el descontento social y las diversas movilizaciones que se han iniciado en nuestra ciudad en las últimas semanas”, describen.

También ellos enumeran la ayuda social que han debido generar de manera voluntaria en los últimos seis meses ante la poca ayuda de las autoridades locales y regionales.

Incluso detallan que han distribuido más de 60 mil raciones de alimentos que han sido entregadas desde las diversas ollas comunes y voluntariados dispersos por toda la ciudad. Además, suman más de 3.000 canastas familiares gestionadas gracias a las donaciones de la ciudadanía, que “sumadas superan los 120 millones de pesos de ayuda voluntaria”.

“Nos parece inaceptable la poca empatía que expresan las autoridades con las labores de tipo independiente, que no están dentro de las esenciales, pero que son el sustento de muchas familias de la región. El continuar exigiendo inicio de actividades o compromisos formales es no escuchar a un masivo mundo de trabajadores que tuvieron que reinventarse, y no están en condiciones de priorizar formalidades cuando están en un momento crítico en materia económica”, reiteran.

Anuncian que establecerán contacto con el Consejo Regional para avanzar en las propuestas ciudadanas y harán “uso del instructivo presidencial vigente desde el 6 de agosto de 2014, y solicitaremos una audiencia pública, a realizarse en la Región de Magallanes con los ministros correspondientes”.