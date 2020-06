Dirigentes socialistas natalinos pedirán la expulsión de concejal Cuyul de las filas del PS por su «complacencia y servilismo» con alcalde Paredes

La directiva comunal del Partido Socialista de Natales solicitará al Comité Central de esta colectividad la expulsión de sus filas del concejal José Cuyul Rogel por, entre otras consideraciones, su “complacencia y servilismo” con el alcalde Fernando Paredes Mansilla (Udi).

En una declaración pública se informó que por la unanimidad de sus integrantes la directiva del Comunal Natales del Partido Socialista de Chile, a través de una carta dirigida al Tribunal Supremo de esa colectividad solicitará la expulsión del militante José Cuyul Rogel. En la carta se informará en detalle las “irregularidades y actuaciones” de dicho militante, que “vulnerarían grave y fehacientemente los principios, estatutos y reglamentos” del PS.

Alejamiento paulatino

Entre los principales hechos que obligarían al Comunal a solicitar dicha expulsión está la relación lejana que mantiene José Cuyul desde hace por lo menos cuatro años con la Dirección comunal y con las actividades en las que participa la militancia.

Además durante este periodo no ha cumplido con la asistencia a reuniones y asambleas; a la conferencia de organización y programas y al Congreso Nacional en su etapa comunal; no ha pagado sus cuotas ni ha informado ni se conoce de su accionar como concejal.

Por ello, el año 2018, durante el Congreso Nacional del PS, se realizó una denuncia y se representó el malestar que existía por la ausencia permanente del militante José Cuyul a las actividades desarrolladas en la comuna por el partido, a las que siempre fue invitado.

Actitud complaciente

A lo anterior, suman que ante la posición crítica del PS comunal a la ejecución de distintas obras en las que el municipio es Unidad Técnica el concejal José Cuyul “contrariamente a lo deseado, ha persistido en una actitud de complacencia y servilismo con la actual autoridad edilicia, expresando en una entrevista televisiva local una posición y mirada diametralmente opuesta a la entregada por nuestra colectividad”.

La carta lleva la firma de la presidenta comunal en Natales del PS, Paola Suazo, y los dirigentes José Ruiz, Francisco Busolich, Sonia Caipillán, Patricia Bustamante y Juan Triviño.

Consultado sobre el particular, el concejal José Cuyul manifestó que hasta el momento no ha recibido nada oficial y que se enteró de la mencionada carta a través de las redes sociales. Por ello no se referirá por el momento a este tema.