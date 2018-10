Diseño de Centro Antártico Internacional se encuentra en su cuarta etapa

El 9 de diciembre está contemplado la entrega del mismo por parte del arquitecto ganador del concurso internacional.

Las palabras del Presidente Sebastián Piñera, que en entrevista con ITV Patagonia y La Prensa Austral puso en duda la concreción del Centro Antártico Internacional, al no saber en qué consistirá o si tendrá un modelo de negocios asociado, además de su alto costo, generó preocupación en quienes se encuentran trabajando en él, dado que el 9 de diciembre está fijada la entrega del diseño concluido. A cargo de este trabajo está la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, que el 8 de noviembre del año pasado dio inicio a la elaboración del diseño del proyecto.

El director de esta unidad, Patricio Hormazábal Saavedra no se muestra preocupado por la incertidumbre que rodea al Centro Antártico Internacional, manifestando que se encuentran abocados a finalizar el diseño de acuerdo a los plazos estipulados y el monto aprobado, que alcanza a los $1.209.660.049 para un edificio que, de acuerdo a las proyecciones, tendrá una superficie de 21.331 m2, mientras que el espacio en las obras exteriores será de 8.950 m2.

“Estamos ahora en la cuarta etapa y es un proceso que ha ido avanzando bastante bien. El proyecto contiene 32 especialidades, dentro de ellas está incluido el modelo de gestión, que se ha conversado bastante; la consultoría, esto es arquitectura, ingeniería, especialidades gas, agua, electricidad, corrientes débiles, eficiencia energética; son muchas especialidades y mucha gente la que trabaja, por lo menos cuarenta personas están involucradas en el proyecto”, indicó.

Respecto del avance del proyecto, a poco más de un mes de su entrega, Patricio Hormazábal explicó que si bien “en avance llevamos un 50% porque ese 50% corresponde a la etapa 3, que se entregó hace dos meses, por lo tanto el proyecto va mucho más avanzado, pero cuando esté aprobada la etapa cuatro, va a subir el porcentaje, es por un tema de porcentaje de tiempo y de la licitación, no es al día de hoy”.

Es por el que el director de Arquitectura del Mop concluyó que siguen trabajando de la misma forma para entregar el diseño. “No sé si se pone en duda o el proyecto quedará guardado, no nos compete la decisión, pero entiendo que lo que dijo el Presidente era que se iba a estudiar el tema y que la idea era poder revisarlo, pero no pasa por la Dirección de Arquitectura. Todos los diseños involucran algunos temas que no están resueltos en la etapa de licitación y que hay que ir arreglando en la etapa de diseño, en el proceso, pero sí se ajusta a lo que nosotros solicitamos por base y lo que se contrató, en definitiva”.

Sobre este tema, el arquitecto Alberto Moletto Rodríguez, ganador del concurso internacional para realizar el anteproyecto, señaló escuetamente que no está facultado para emitir opiniones al respecto, pero que el proyecto de diseño se está ejecutando acorde a lo señalado por contrato, y que incluye un plan de desarrollo y un modelo de gestión asociado.