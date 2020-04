Disfraces de su profesora los motivaron para aplicar fantasía y colorido a su proceso de aprendizaje

Alumnos fueguinos continuaron estudiando incluso durante el receso de abril El cuarto básico de la Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir cuenta con el entusiasmo de la docente Carla Vega que, con sus métodos lúdicos y preocupación por cada uno de los niños, ha hecho más llevadero el proceso de las clases online durante esta emergencia sanitaria

Los niños y los profesores han debido adaptarse a las clases utilizando plataformas online, durante este periodo de emergencia sanitaria que se vive por el avance del Covid-19. Y si bien en Porvenir no hay cuarentena total como sí sucede en Punta Arenas, los estudiantes, de igual manera, deben permanecer en sus casas y no asistir al colegio.

Es por eso que muchos profesores han tenido que usar distintas estrategias para poder motivar a los chicos y a que no decaigan emocionalmente. Y ese es el espíritu que guía el trabajo de la docente Carla Vega Mancilla, de la Escuela Bernardo O’Higgins, que con un entusiasmo que conmueve a los padres y apoderados, ha hecho de las clases un espacio donde cada niño se siente importante.

Cada día, la profesora llama a cada uno de sus alumnos para planificar la jornada, la diferencia es que, en cada videollamada, la docente utiliza una peluca, un sombrero, unos lentes, en fin, cualquier elemento para despertar la curiosidad del estudiante.

“Tenemos clases todos los días en la jornada de la tarde y siempre iniciamos con un disfraz o accesorio o un títere, que les provoca una sonrisa y les dan ganas de trabajar. El curso es de 32 chicos, pero regularmente participan 26, mientras que los otros, que deben usar los celulares de los papás, se ponen al día después. Estoy con ellos desde agosto de 2017, cuando iban en primero básico y con este formato estamos desde la segunda semana que se decretó la cuarentena. No hicimos vacaciones, porque los niños están motivados con las clases y seguimos trabajando de manera normal, todo con la anuencia de los papás”, fundamentó Carla Vega, que incluso ayudó a conseguir celular con internet para el único niño que no contaba con este dispositivo.

Estado anímico, factor clave

La docente especifica que va viendo el ánimo de sus estudiantes cada día y así se planifican las actividades. “Un día hicimos educación física y ellos hicieron su circuito. Han contado cuentos, hicieron una exposición sobre el escritor Oscar Wilde, una disertación por videollamada o por video. Para el Día de la Tierra hicimos dibujos igual que para el Día del Autismo”, ejemplificó.

Para la docente, más allá de los contenidos que los estudiantes deben asimilar, lo más importante en esta etapa es lo psicoemocional en conjunto con la formación académica. “Hay días en que están tristes porque no pueden salir a jugar; cuando los veo así, cambio de actividad, que hagan dibujos o lean. También se han disfrazados como sus personajes favoritos de los cuentos; son súper participativos y los papás apoyan en todas las actividades, muchos de ellos han dicho que esto les ha servido en lo emocional, porque preguntan ‘tía, cuándo nos vamos a ver’, ‘tía, cuándo vuelven las clases’ y esas respuestas uno no las tiene”, indicó la profesora, que usa stickers, diplomas y felicitaciones como estímulo.

Sus alumnos la adoran

Los niños agradecen la manera en que su profesora organiza las clases. Lioren Vilches Meza opinó que “el estudio me ha parecido muy divertido y me gusta pasar el tiempo con mi profesora, estudiar y reforzar materia. Por esto del coronavirus no podemos ir a la escuela, pero puedo estudiar por el Whatsapp y aunque no puedo ver a mis compañeros, los escucho en audios. Hacemos dibujos, manualidades, maquetas, disertaciones, leemos cuentos, nos disfrazamos, ha sido muy entretenido”.

“La tía Carla me ayuda mucho en este tiempo de cuarentena, lo pasamos bien y la quiero mucho” indicó Mauricio Godoy Rozas, mientras que para Camila Alvarez, “aprendemos más, me gusta, para el Día del Carabinero la profe hizo actividades”.

En tanto, Facundo Chávez comentó: “Lo que más me gusta es que lo hace muy entretenido, porque cuando te llama lleva gorritos, gafas y se esfuerza mucho para que nosotros estudiemos, y eso es algo que hay que admirar mucho. También me gusta que la tía nos hace actividades, como pintar paisajes con las aves, que fue mi favorita, se esfuerza mucho para enseñarnos”.

Finalmente, para Juan Pablo Sarmiento, “me gusta que la profe se ponga accesorios como lentes, o sombreros y sus clases son muy entretenidas, siempre estamos esperando que nos llame y nos dé la tarea”.

… Y los apoderados también

“Esto le ha servido mucho a mi hija, ya que la ha sacado de la rutina de estar en la casa, y ahora se entretiene, espera la hora de sus clases y agradezco a la profesora la iniciativa”, comenta Marcela Meza sobre el trabajo de la docente. En esa línea, otra apoderada, Elsa Alvarado añadió: “Me siento muy agradecida, es una profesora 100 por ciento comprometida con los alumnos y apoderados, ha estado presente en este tiempo enseñando a nuestros hijos, se ha dado el tiempo de hacer clases en el patio y todos los días les saca una sonrisa, porque usa máscaras, sombreros, hace participar a sus perros lo que a los niños les encanta”.

En tanto, Ximena Duhard, por su lado, se mostró muy feliz “por las actividades y preocupación de la tía en estos momentos tan difíciles, teniendo clases por whatsapp, videollamada, haciendo educación física, disertaciones, buscar información, trabajos. Como mamá le agradezco su digna labor y le doy mi reconocimiento por fomentar la educación en esta pandemia y llegar a todos los hogares”.

Fomentando la unidad

Para Karen Rehbein, otro aspecto destacable de la profesora Carla Vega es que “ha hecho que estas clases nos unan un poco más como familia. Apoya a los chicos cuando se equivocan, no les dice que está mal, sino que ‘revisemos esto juntos qué podemos mejorar’; ella entra a treinta hogares por día, siempre con buen carácter, sonrisa, es una profesora con vocación y entregada a sus alumnos” y finalmente, Angelica Ahumada Elgueta concluyó: “Agradecemos como familia la dedicación de la profesora, se preocupa de cada detalle, con su enseñanza y consejos nos ha brindado una gran ayuda de aprender como familia y distraernos un poco y superar el encierro. A través de los videos entrega una sus conocimientos de manera muy integral, tanto de las asignaturas como consejos psicológicos; es muy inclusiva, positiva y se preocupa que nadie se quede sin clases, es una profe lúdica y transmite serenidad”.

Fotos cedidas