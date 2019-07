Disidente del líder de Tacopa acusa a Marcelino Aguayo de querer imponer elección por lista para mantenerse en el cargo

Con 16 años en la presidencia de la Asociación de Taxis Colectivos Tacopa, Marcelino Aguayo enfrenta en estos momentos duros cuestionamientos por parte de disidentes que no están conformes con la gestión , y apuestan por un cambio de mano.

Y aunque Juan Montero Marín niega rotundamente que sus intenciones sean postularse a un cargo, en su calidad de antiguo socio de la asociación denunció que la directiva encabezada por Aguayo es ilegal, porque los cargos, que tienen una duración de tres años expiraron el 28 de febrero pasado.

La única finalidad de la denuncia es que los socios sepan lo que está ocurriendo actualmente.

Haciendo una cronología, indicó que el 28 de febrero se llamó a una asamblea donde se leyó el acta anterior y debía elegirse el Tricel.

Posteriormente, el domingo 14 de abril, en otra reunión, vino la gran sorpresa porque se presentó como moción la modificación de los estatutos, para que la nueva elección de dirigentes de Tacopa se hiciera por lista y no por persona.

Y aunque existían discrepancias sobre el punto, vino la votación de la modificación de los estatutos. Claro que según Montero no se alcanzó la mayoría absoluta que exige el artículo 49.

La encargada del Tricel, María Eugenia Bahamonde, dijo que rechazaron esta modificación por no cumplir con lo estipulado en los estatutos.

Fue así que en la reunión del 17 de mayo no se pudo presentar la lista de candidatos porque el Tribunal Electoral había establecido que no correspondía realizar la elección por lista.

En un viaje a Santiago, Montero hizo una presentación en el Ministerio de Economía y están esperando respuesta.

Lista de adhesión

“Para corregir la ilegalidad de estas personas estamos haciendo correr una lista de adhesión, porque para pedir una reunión necesitamos tener el 25 por ciento de las firmas de los socios habilitados”, mencionó el ex dirigente de Tacopa.

“Si esto no prospera vamos a tomar medidas más radicales”, advirtió.

El disidente explicó que el único objetivo de hacer esto es “porque los socios están engañados y malamente están informados de las cosas que pasan”.

Acusa a la actual directiva de no informar la realidad a la asamblea, con el único objetivo de perpetuarse en el poder.

“Los valores, la lógica y el sentido común”, es lo que motiva a Montero a hacer esta denuncia pública y a forzar una elección para elegir una directiva.

Marcelino responde

Sobre el proceso de modificación de estatutos, Marcelino Aguayo entiende que el Tricel estableció que se hizo mal y como interpuso el reclamo en el Ministerio de Economía, “lo que estamos esperando es la aclaración de este organismo”.

Recién ahí verán bajo qué sistema realizan la nueva elección, si por lista o en forma individual.

Descartó de plano cualquier intencionalidad que se le quiera dar al cambio estatutario.

Tratar de elegir la nueva directiva por lista responde, según Aguayo, a una lógica de tener personas afín dentro de la directiva.

“Tener dentro del directorio personas a favor y en contra no ha sido bueno para nuestra organización. El sistema actual no permite trabajar en forma armónica y tranquila. Lo que ha ocurrido ahora es que han habido tres años de puras diferencias de opinión y eso le hace mal a la organización, porque no es bueno tener un directorio dividido”.

Aguayo apuesta por una lista de cinco personas que proponga un programa de trabajo para los tres años de gestión. Y que la asamblea decida.