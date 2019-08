Distinguen a mujeres por su aporte laboral al mundo del carbón y el petróleo

Este lunes y en el marco del Día Nacional del Minero -que se celebra cada 10 de agosto en razón de la Ley N° 20.363 publicada en 2009- fueron distinguidas en la intendencia de Magallanes, dos trabajadoras sobresalientes en el desempeño que tienen en los rubros del carbón y el petróleo. La actividad fue organizada por la Mesa Regional de Mujer y Minería.

En el acto, donde estuvieron presentes diversas autoridades y representantes de diversas empresas del sector, se destacó la labor de Macarena Hernández Warner, quien se desempeña desde hace cinco años como pañolera en el área de Bodega de Mina Invierno, custodiando y entregando insumos de trabajo al área de mantención, una ardua tarea que compatibiliza con el rol de madre, ya que tiene dos hijos.

En la oportunidad, la además presidenta del Sindicato Mina Invierno señaló a La Prensa Austral que su llegada a la industria se dio gracias a una capacitación cursada a través de un Organismo Técnico de Capacitación (Otec) y que desde entonces, congeniando bien con las labores asignadas, sintiendo por todo ello una gran ligazón con la empresa.

Sin embargo, reconoció que dicha alegría choca con la incertidumbre que siente en cuanto a su continuidad laboral, toda vez que aún se desconoce la resolución adoptada por el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, ello respecto de la reclamación del tema de fondo sobre la aprobación de la declaración ambiental -en tema tronaduras- por parte el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. “Es lamentable que el Tribunal no se pronuncie todavía y más aún, es una lástima que no se acerque a las faenas para ver cómo realmente estas se realizan. Mina Invierno ha sido lo mejor para mí, no sólo por la calidad del empleo que nos ha brindado sino por la estabilidad laboral, que ha sido fundamental en lo personal y para mi familia”.

En la misma línea, Macarena enfatizó que si la empresa llegase a tomar la determinación de cerrar las faenas, el paso a seguir es ‘reinventarse’. “En ese caso, ojalá pudiera hallar algo en el mismo rubro y por roles, porque la verdad, no quiero salir de la región. Ojalá lleguen inversionistas que puedan brindar trabajos de calidad cuando suceden situaciones como la que estamos pasando en Mina Invierno”, señaló.

Ser mujer: un ‘plus’

Quien también recibió un sentido reconocimiento es Valeria Velásquez Aguilar, madre de tres hijos, Técnico en Construcción y bastión clave en Enap desde que ingresó hace unos cinco años -primero estuvo en Cerro Sombrero y luego pasó a desempeñarse en continente- con la misión de verificar el cumplimiento de diversas obras que la petrolera implementa en sus planes de desarrollo. “Lo primero que hacemos es construir las locaciones para las plataformas, ya sea para los multipozos o los exploratorios. Después sigue el trabajo con el equipo de perforaciones”, ejemplificó la actual inspectora de contratos, quien tiene consigo una amplia experiencia luego de haber desempeñado funciones en diversas constructoras, además del Serviu y a nivel municipal. “Todas esas oportunidades me brindaron conocimientos que han hecho meritorio mi ingreso al departamento de Construcciones de Enap”.

En lo que se refiere al rol de la mujer en la petrolera, Valeria Velásquez agregó que de momento es la única en el área pero que sin duda se necesitan más mujeres. “Es que somos un poquito más ordenadas y eso es un plus que complementa desde todo punto de vista, por lo que es importante seguir avanzando en lograr más igualdad”.